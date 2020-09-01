Зимой 2019 года Samsung представила первый в мире массовый смартфон с гибким экраном - Galaxy Fold. Технология складного дисплея оказалась сыроватой, но спустя некоторое время инженеры Samsung обновили устройство, вылечив многие детские болячки. Прошло больше года, и теперь южнокорейский гигант выпускает новую версию смартфона - Galaxy Z Fold 2. Чем она лучше старой?

Аппарат получил улучшенный механизм складывания - его можно не только раскладывать, но и фиксировать в полураскрытом положении. Диагональ внутреннего экрана выросла с 7,3 до 7,6 дюйма, увеличилась частота обновления - 120 Гц. Стал больше и внешний дисплей - диагональ выросла с 4,6 до 6,2 дюйма, а рамки стали тоньше. По бокам от большого экрана расположены стереодинамики.

Кого-то может смутить емкость аккумулятора - 4500 мАч, однако Galaxy Z Fold 2 поддерживает быструю зарядку, так что быстро подзарядить с утра аппарат можно без проблем. А обратная беспроводная зарядка может "запитать" беспроводные наушники или другой смартфон Samsung.

Камеры в новинке используются стандартные: 12-мегапиксельная основная и 10-мегапиксельная фронтальная.

"Рынок складных смартфонов в стадии формирования, у Samsung сейчас абсолютное преимущество по доле продаж и ассортименту. Компания начала диверсификацию производства за счет Бразилии и укрепляет свои позиции, что говорит о серьезной ставке на это направление, - считает Дмитрий Рябинин, руководитель Hi-Tech Mail.ru. - До конца года будет реализовано около полумиллиона единиц Galaxy Z Fold 2. Для такой дорогой и нетрадиционной модели это будет очень хорошим результатом и сделает ее самым популярным складным смартфоном в мире".