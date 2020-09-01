Samsung выпустила новый складной смартфон Galaxy Z Fold2. Раскрыта цена в России

Компания Samsung представила новый смартфон с гибким экраном и складным корпусом - Galaxy Z Fold2. Чем он отличается от модели 2019 года? Давайте разбираться.

1. Внешний небольшой экран теперь имеет диагональ 6,2 дюйма и тонкие рамки вокруг. В первой версии Galaxy Fold внешний дисплей был совсем крошечным - 4,6 дюйма и имел довольно толстые рамки, особенно сверху и снизу.

2. Внутренний, складной (он же гибкий) экран тоже стал больше - диагональ выросла с 7,3 до 7,6 дюйма. Кроме того, ради плавности анимации и общего приятного впечатления выросла частота обновления - с 60 до 120 Гц.

3. По бокам от большого экрана расположились стереодинамики. Всё как у больших.

4. Улучшенный складной механизм позволяет фиксировать две половинки смартфона не только в сложенном или разложенном состоянии, но и в полуразложенном тоже. Это расширяет число сценариев использования.

5. А вот аккумулятор почти не изменился - емкость батареи в новом Galaxy Z Fold2 составляет 4500 мАч (против 4380 мАч в первой версии). Зато поддерживается обратная беспроводная зарядка - можно подзарядить другой смартфон Samsung или наушники в чехле, который поддерживает эту технологию.

6. Объем оперативной памяти остался тот же - 12 Гб, а постоянной - снизился с 512 до 256 Гб.

7. Процессор в новом смартфоне используется топовый - Snapdragon 865 Plus с поддержкой 5G. В первом "фолде" поддержка 5G отсутствовала (а eSIM есть и там, и там).

8. Цена выросла. Первый Galaxy Fold продавался в России по цене 160 тысяч рублей, новый стоит 180 тысяч рублей.

9. Селфи-камера над основным дисплеем состоит из одного глазка (а не из двух, как раньше). Первый Galaxy Fold имел дополнительный сенсор глубины для фронталки, в новом его нет. Основные камеры выглядят такими же: основной модуль, телевик, "ширик" на 12 Мп.

С одной стороны, изменения кажутся незначительными, однако с другой - их достаточно много, чтобы общая картина поменялась весьма заметно. У нового Galaxy Z Fold 2 не появилось радикально новых киллер-фич, но совокупность всех изменений делает аппарат более, если можно выразиться, цельным продуктом. Будем ждать тестов и посмотрим, каков он в деле.

Ах да, в России новинка появится 18 сентября, а предзаказы принимаются уже сейчас. 180 тысяч рублей, но потом цены снизятся.