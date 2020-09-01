СМИ: Генсека кабмина Японии считают вероятным кандидатом на кресло премьера

Генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга увеличил свои шансы занять кресло премьер-министра после ухода Синдзо Абэ в отставку по болезни. Об этом 1 сентября сообщает Reuters.

Шансы опытного политика повысились после того, как правящая Либерально-демократическая партия (ЛДП) Японии 1 сентября приняла решение об упрощенном голосовании, чтобы обеспечить быструю смену власти. Сначала 394 депутата ЛДП изберут главу партии, а через несколько дней будет выбран новый премьер. Синдзо Абэ продолжит исполнять обязанности премьера до избрания нового главы правительства.

Опытный аппаратчик Суга, как сообщает Reuters, уже заручился поддержкой нескольких фракций ЛДП, что резко повысило его шансы стать главой партии и премьером.

Официально о своем выдвижении в качестве кандидата на пост премьер-министра Суга, как ожидается, объявит 2 сентября.

Помимо Суги, на премьерское кресло будет претендовать Фумио Кисида, бывший министр иностранных дел Японии. Он уже встретился с Абэ и провел встречи и переговоры внутри ЛДП. Также ожидается, что свою кандидатуру выдвинет бывший генсек ЛДП Сигэру Исида.