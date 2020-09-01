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01.09.2020 12:21
Рубрика: В мире

Страны Прибалтики прекратят торговлю электроэнергией с Беларусью

Текст: Юрий Сизов
Таллин, Рига и Вильнюс намерены прекратить торговлю электроэнергией с Беларусью после запуска атомной электростанции в Островце. Об этом стало известно 1 сентября из комментария министра экономики и инфраструктуры Эстонии Таави Ааса, на которого ссылается Delfi.

Согласованный документ, уточняет министр, был принят накануне ответственными за энергетику в трех прибалтийских государствах. Для его реализации, добавил он, будет использоваться система сертификатов происхождения электроэнергии.

Фото: Роман Щербенков/ СОЮЗ
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Кроме того, соглашением предусмотрено, что в уменьшенном объеме торговля продолжится на российско-латвийском направлении, для чего будут использоваться остаточные мощности от внутренней торговли между странами Балтии. Что касается торговли электроэнергией между Литвой и Калининградом, то она, информирует агентство, продолжится в текущем объеме.

Кроме того, прибалтийскими партнерами были достигнуты договоренности о сокращении мощностей для торговли с третьими странами и о едином тарифе за использование инфраструктуры. Этот тариф будет внедрен в конце первого квартала 2021 года сразу после принятия необходимых для этого законов в Риге и Вильнюсе. А вот законодательство Эстонии позволяет вводить этот тариф уже сейчас, поясняет агентство.

В связи с данным соглашением, прогнозируют наблюдатели, торговля электроэнергией между государствами Балтии и третьими странами может сократиться наполовину. Кстати, этот документ будет действовать до синхронизации энергосистем стран на побережье Балтийского моря и центральной Европы, запланированной на конец 2025 года.

Как уже сообщала "РГ", первенец атомной энергетики РБ считается крупнейшим российско-белорусским экономическим проектом, для которого в Гродненской области выбран передовой российский проект поколения 3+. АЭС с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной установленной электрической мощностью 2400 МВт полностью соответствует международным нормам и рекомендациям МАГАТЭ по безопасности.

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