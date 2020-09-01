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01.09.2020 11:04
Рубрика: Коммерческий транспорт

Toyota и Honda построили автобус-батарейку

Текст: Михаил Азнавуров
Фото: Пресс-служба Toyota и Honda. Фото: Пресс-служба Toyota и Honda.
Фото: Пресс-служба Toyota и Honda.

Два крупнейших автоконцерна Японии - Toyota и Honda - совместно построили полностью функциональную мобильную электростанцию Moving E, генерирующую электроэнергию от реакции водорода с кислородом, и выбрасывающую в атмосферу таким образом только водяной пар.

Фото: Пресс-служба Toyota.
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Электростанция создана на основе городского автобуса Toyota Sora на водороде, разработанном специально к Олимпиаде в Токио. Пандемия коронавирусной инфекции вынудила перенести Игры на год, но автобус заступил на маршруты оператора городского транспорта Кейку.

Устройство автобуса и мобильной станции принципиально не различается - для выработки электроэнергии применяется тот же электрохимических генератор на основе топливных элементов, водород берется из таких же 60-литровых баллонов под давлением 70 мегапаскаль, правда, количество баллонов вдвое увеличено - до 20, а запасается энергия не никель металлгидридным аккумулятором, а 56 переносными станциями от Honda на литий-ионных аккумуляторах. Максимальная производительность электростанции 490 кВт*ч при максимальной выходной мощности 18 кВт.

При этом внутри 10,5-метрового автобуса Moving E остается еще уйма пространства для размещения людей и груза.

Область применения мобильной электростанции Moving E широчайшая, от обеспечения массовых мероприятий - концертов, спортивных соревнований - до аварийного снабжения электроэнергией мест, пострадавших от стихийных бедствий.

Партнеры приступают к испытаниям Moving E в реальных условиях в сентябре. Принимаются заявки от японских компаний, желающих испытать станцию для своих потребностей.

#Toyota