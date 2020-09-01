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Рубрика: В мире

Трамп назвал беспорядки в Кеноше "внутренним террором"

Текст: Максим Макарычев
Президент США Дональд Трамп прибыл в Кеношу, штат Висконсин, во вторник с генеральным прокурором Уильямом Барром. На этот шаг глава Белого дома, отмечает Reuters, пошел не для того, чтобы утешить близких чернокожего Джейкоба Блейка, застреленного белым полицейским, а для того, чтобы выразить поддержку правоохранительным органам и бизнесу в городе, потрясенном гражданскими беспорядками.

Президент США посетил сгоревший мебельный магазин, который был разрушен во время беспорядков, а затем импровизированный командный центр, чтобы воздать должное бойцам Национальной гвардии, которые были вызваны для усиления местной полиции после того, как на смену мирным протестам пришли грабежи, поджоги и стрельба.

Фото: Gettyimages
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Глава Белого дома пообщался с репортерами, стоя рядом с полицейскими и бизнесменами Кеноши, города с населением в 100 тысяч человек, исследуя материальный ущерб, нанесенный бизнесу после недавних ночей беспорядков. "Это не акции мирного протеста, а на самом деле внутренний террор", - сказал Трамп группе лидеров местного бизнеса в спортзале средней школы в окружении Барра и исполняющего обязанности министра внутренней безопасности Чада Вольфа.

Трамп использовал поездку для продвижения главного тезиса "Закон и порядок" своей предвыборной программы, обращаясь к электоральной базе белых сторонников. Опросы общественного мнения показывают, что он постепенно начинает сокращать отставание от своего соперника-демократа, бывшего вице-президента США Джо Байдена, которое колеблется от 7 до 10 пунктов. Президент-республиканец не посетил Блейка, парализованного ниже пояса после того, как 23 августа белый полицейский выстрелил ему в спину семь раз, ни его семью, а также не планировал встретиться с пастором его матери, который хотел пообщаться с Трампом.

Вместо этого, отмечают наблюдатели, Трамп пообещал восстановить Кеноше и увеличить федеральные расходы в Висконсине, штате, в котором он с трудом одержал победу в 2016 году. Трамп пообещал выделить миллион долларов федеральной поддержки правоохранительным органам Кеноши, 4 миллиона долларов малому бизнесу и 42 миллиона долларов органам общественной безопасности по всему штату. "Я полон решимости помочь Кеноше восстановиться", - заявил Трамп.

Губернатор-демократ Висконсина и мэр Кеноши призвали Трампа "держаться подальше от города", где многие вышли на акцию против расстрела Джейкоба Блейка офицером Рустеном Шески. Частично парализованный, Блейк остается в больнице. Мэр Кеноши Джон Антарамян заявил, что Трамп выбрал "неправильное время для поездки".

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