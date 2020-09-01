В почте редакции немало писем от сельчан. В них нередко пишут о дорогах. Как правило, ругают. Но в последнее время все чаще стали приходить и такие: "Раньше от своего села Сергиевка до райцентра добирался дольше, чем от него до Москвы, - пишет Сергей Плахов с Тамбовщины. - Но сейчас другое дело. По новой дороге - вжик, и ты в районе, решай свои дела. Здорово. Разговоры "уехать куда бы нибудь" закончились. Наоборот, к нам люди из городов потянулись. Село зажило..."

И такая картина во многих местах. Благодаря реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" с каждым годом плохих дорог, соединяющих небольшие населенные пункты с райцентрами, становится все меньше. Только в 2020 году работы идут почти на 6000 объектах, в их числе - 173 объекта строительства и реконструкции общей протяженностью 473 километра. Корреспонденты "РГ" проехали и прошлись по новым дорогам.

В Кузбассе обновляют семнадцатикилометровую дорогу в Крапивинском муниципальном округе, построенную еще в 1976 году. Участок Панфилово - Крапивинский - Борисово протяженностью семь километров, как, впрочем, и остальные, за 44 года ни разу капитально не ремонтировался.

Ремонт начали с самого разбитого отрезка, пролегающего через село Борисово и его окрестности: чтобы местные жители и отдыхающие побыстрее избавились от пыли и шума. Сняв старый, потрескавшийся асфальт, дорожники сначала уложили основу из асфальтобетона, а затем приступили к укладке верхнего слоя. Новое покрытие намного толще и прочнее прежнего. Строго регламентированная и отработанная технология - залог того, что дорожные одежды прослужат дольше и не потребуют лишних затрат на текущий ремонт.

Работы подрядная организация закончила уже в августе, укрепив обочины щебнем, заменив дорожные знаки и барьерное ограждение на подходе к мосту. А полностью важный инфраструктурный объект, на ремонт которого уйдет в общей сложности 284 миллиона рублей, приведут в порядок в 2022 году. Но селяне уже оценили перемены.

- Раньше с коляской было неудобно даже перейти дорогу, кочки, ямки объезжать приходилось. Сейчас все нормально, - говорит молодая мать Регина Глотова.

Ремонта дороги ждали как ничего другого, но даже представить не могли, что эти работы превратятся в настоящую реконструкцию

В Кузбассе до конца 2020 года отремонтируют 136 километров дорожной сети, направив на эти цели более шести миллиардов рублей из бюджетов всех уровней.

И что не менее важно - качество дорог. На днях эксперты из НИИ, подведомственного Минтрансу России, проверили покрытие на реконструируемом Бызовском шоссе в Новокузнецке, уложенное методом объемного проектирования асфальтобетонных смесей. Оно не вызвало у специалистов никаких вопросов. Сделано на отлично.

Восемь километров трассы к селу Верхний Телелюй в Грязинском районе Липецкой области местные жители называют настоящей дорогой жизни. Эта транспортная артерия связывает селян с остальным миром, ею же пользуются для перевозки грузов. Однако с советских времен эта трасса обновления не видела, а ямочный ремонт уже давно не спасал ситуацию.

Глава местного сельсовета Людмила Сушкова отмечает, что ремонта дороги здесь ждали как ничего другого, но даже представить не могли, что эти работы превратятся в настоящую реконструкцию. Выровняли полотно дороги, восстановили "потерявшуюся" за годы постоянного латания выбоин кромку, где необходимо - установили бордюры, барьерные ограждения и привели в порядок остановки.

Впрочем, второй участок трассы в этом же районе - Ярлуково - Малей - тоже радует автомобилистов. Пять километров полотна "непонятного состава" остались в прошлом. Инвестиции в этот проект составили 38,6 миллиона рублей, а все работы выполнили по тому же стандарту - от края до края укрепили и обновили не только полотно, но и обочины.

Этим летом восстановили также трассу Кострома - Красное-на-Волге. Этот поселок - один из крупных ювелирных центров региона. Хорошая дорога в Красное сделает более доступными местные достопримечательности: в районе начал реализовываться ряд проектов в сфере экологического и сельского туризма.

Сейчас строители заканчивают ремонт подъезда к селу Борок - люди ждали этого момента около 30 лет. Всего в 2020 году в Костромской области по нацпроекту приведут в порядок свыше 156 километров. На это выделено 1,7 миллиарда рублей.

Во Владимирской области меняют покрытие на трассе Судогда - Чамерево, не самой оживленной, но незаменимой. Другого пути для местных селян в райцентр нет.

- Я часто езжу на своем авто в Судогду или близлежащий магазин. И как водитель могу сказать только спасибо за нормальную дорогу, без трещин и ям. И машина целее, и настроение лучше, - говорит житель деревни Лаврово Александр Иванов.

"Сейчас не едешь, а катишься как по маслу! Установили новые остановки. Очень удобно"

Его землячка Евгения Павлова часто ездит с детьми из Судогды к родне в деревню Лухтоново на автобусе.

- Часть дороги Судогда - Чамерево была не то чтобы разрушенной, а представляла колдобину на колдобине, - отметила она. - Сейчас не едешь, а катишься как по маслу! Установили новые остановки. Очень удобно.

Восстановили и самый проблемный участок трассы "Волга" в Петушинском районе, входивший в топ-10 "убитых" дорог Владимирской области. До конца года в регионе планируют отремонтировать по нацпроекту 54 километра дорог.