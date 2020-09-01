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01.09.2020 08:34
Рубрика: В мире

В Индии зафиксировано рекордное падение экономики в истории

Текст: Максим Макарычев
Фото: REUTERS Фото: REUTERS
Фото: REUTERS

В Индии, в которой коронавирус распространяется быстрее, чем где-либо в мире, зафиксировано рекордное падение экономики в истории статистических наблюдений.

Фото: iStock
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Национальное статистическое управление Индии сообщило, что в первом квартале 2020-2021 финансового года, который закончился в июне, экономика страны сократилась на 23,9 процента по сравнению с тем же кварталом предыдущего года. Это худшие показатели с тех пор, как правительство страны в 1996 году начало публиковать квартальные данные о валовом внутреннем продукте. По данным Организации экономического сотрудничества и развития, это наихудший спад среди крупнейших экономик мира, публикующих показатели ВВП за тот же квартал, уточняет National Public Radio. "В этом году мы столкнулись с чрезвычайной ситуацией, которая подобна стихийному бедствию", - заявила министр финансов Индии Нирмала Ситхараман во время видеоконференции перед обнародованием данных по ВВП.

Еще до начала пандемии экономика Индии уже находилась в упадке. В 2016 году правительство изъяло из обращения 85 процентов бумажных денег в рамках политики демонетизации, которая была направлена ​​на искоренение коррупции. Это решение, отметили наблюдатели, нанесло непоправимый ущерб малому бизнесу, работающему с наличными деньгами. Принятая в 2019 году новая схема налогообложения товаров и услуг была направлена ​​на упрощение налогового кодекса, однако на деле нанесла ущерб крупным производителям. Наконец, в прошлом году безработица в Индии достигла максимума за четыре последних десятилетия.

В конце марта этого года, когда число случаев заболевания COVID-19 в Индии было относительно небольшим в сравнении с другими странами, индийское правительство объявило о самых строгих мерах изоляции в мире. Лишь небольшие слои работающего населения адаптировались к работе из дома, однако сотни миллионов бедных индийцев, лишенных средств к существованию, оказались в городских центрах и промышленных зонах практически без еды и медицинских услуг. Правительство изо всех сил старалось открыть для них приюты и пункты раздачи еды, однако к тому времени пандемия набрала внушительные обороты. В этой ситуации миллионы рабочих-мигрантов пытались вернуться в свои родные деревни, иногда расположенные за сотни километров от работы. Именно этот массовый исход и способствовал, по оценке экспертов в области здравоохранения, распространению коронавируса в опасных масштабах по всей стране.

В мае, когда правительство начало ослаблять ограничения на изоляцию, премьер-министр Индии Нарендра Моди объявил о пакете мер стимулирования в период пандемии на сумму 266 миллиардов долларов, большая часть которого предназначена для бедных. Однако производственные и потребительские расходы в стране все еще не восстановились и большинство индийцев не смогли воспользоваться средствами.

Фото: iStock
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В понедельник Индия сообщила о 78 512 новых случаях заражения коронавирусом - больше, чем в любой другой стране. Днем ранее в Индии был зафиксирован самый большой показатель инфицирования в мире с начала пандемии. В последние недели в Индии увеличилось количество тестов, но оно остается относительно низким по сравнению с другими странами. В последние недели в Индии зарегистрирован ряд громких случаев заражения коронавирусом. Звезда Болливуда Амитабх Баччан спустя несколько недель госпитализации был выписан из больницы только в начале августа. Министр внутренних дел Индии Амит Шах был дважды госпитализирован после положительного результата теста и покинул больницу 31 августа. Также в понедельник стало известно о смерти бывшего президента Индии Пранаба Мукерджи. 84-летнему Мукерджи, который находился в больнице в течение нескольких недель после операции на головном мозге, также был поставлен диагноз COVID-19. С симпатией относившийся к России политик занимал несколько постов в кабинете министров и был президентом Индии с 2012 по 2017 годы.

В мире Юго-Восточная Азия Индия Пандемия коронавируса COVID-19

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