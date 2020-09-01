Большой фестиваль РНО откроют Михаил Плетнев и Миша Дамев, гала-концерт к 75-летию окончания Второй мировой войны соберет лучших исполнителей России и мира, а пианист Люка Дебарг будет играть в Москве три вечера подряд.

Кто играет: Российский национальный оркестр (дирижер Миша Дамев), солист Михаил Плетнев

Что играет: Л. ван Бетховен - Увертюра "Кориолан", Концерт № 3 для фортепиано с оркестром, И. Брамс - Симфония № 4.

Почему идти: Свой тридцатый сезон РНО открывает Большим фестивалем; даже нынешние чрезвычайные обстоятельства не смогли сломать эту традицию. Разумеется, в зале предусмотрены все меры безопасности (включая "шахматную" рассадку) и в программу внесены некоторые коррективы. Однако Большой фестиваль, как всегда, стартует с самой высокой ноты: место за дирижерским пультом займет швейцарский маэстро Дамев, а солировать будет выдающийся пианист, художественный руководитель фестиваля Михаил Плетнев.

Где, когда, сколько: Концертный зал им. Чайковского; 7 сентября; 800 - 7 000 руб.

Фото: Илья Питалев/ РИА Новости

Кто играет: Анна Нетребко, Юсиф Эйвазов, Юрий Башмет, Ильдар Абдразаков, Денис Мацуев, Госоркестр России (дирижер Александр Сладковский).

Что играет: М. Глинка - Увертюра к опере "Руслан и Людмила", М. Брух - "Кол Нидрей" (адажио на две еврейские мелодии для альта с оркестром), С. Рахманинов - Каватина Алеко из оперы "Алеко", "Вокализ" (оркестровка автора), А. Рубинштейн - Персидская песня ("Клубится волною"), Ж. Бизе - Фарандола из сюиты "Арлезианка", Ф. Чилеа - Ария Адрианы Лекуврер из оперы "Адриана Лекуврер", А. Лара - "Гранада", Э. де Куртис - Non ti scordar di me, Л. ван Бетховен - Концерт № 3 для фортепиано с оркестром до минор, Э. ди Лаззаро - Chitarra romana.

Почему идти: Гала-концерт к 75-летию окончания Второй мировой войны не случайно получил название "Россия - миру". От Глинки до Рахманинова, от Бетховена до Бизе, от Лары до Лаззаро - музыка разных жанров, эпох и стилей прозвучит в исполнении наших лучших исполнителей - как символ единения в победе над общим врагом и того огромного вклада, который внесла Россия в победу над фашизмом.

Где, когда, сколько: Концертный зал им. Чайковского; 6 сентября (начало в 20.00); 16 500 - 24 000 руб.

Фото: Московская государственная академическая филармония

Кто играет: Люка Дебарг.

Что играет: Д. Скарлатти - Сонаты, И. С. Бах - Токката № 2, Итальянский концерт, С. Дельплас - Septem Perpetuum, Клавирштюк № 6, Прелюдия и фуга № 27, Л. Дебарг - Прелюдия и фуга, Токката.

Почему идти: Французский пианист Люка Дебарг, некогда ставший открытием Конкурса им. Чайковского, сегодня уже бьет рекорды по аншлагам. Билеты на оба его концерта (4 сентября в "Филармонии-2" и 5 сентября в Зале им. Чайковского) давно раскуплены. Однако, к радости поклонников, Дебарг сыграет в Москве в третий раз! Причем это будет сольное выступление, а новая программа "Вокруг Скарлатти" удивит самую искушенную публику. Помимо хитросплетенных сочинений "виновника торжества" и, что вполне логично, Баха, прозвучат опусы загадочного Стефана Дельпласа и самого Дебарга. Не пропустите.

Где, когда, сколько: Концертный зал им. Чайковского; 6 сентября; 800 - 3 000 руб.