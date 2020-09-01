В Совфеде назвали здравым заявление лидера оппозиции Черногории о России

Заявление лидера оппозиционной коалиции "За будущее Черногории" Здравко Кривокапича об антироссийских санкциях правильное и здравое. Такое мнение высказал член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в беседе с RT.

Напомним, ранее Кривокапич сказал, что введенные против России санкции - это большая ошибка, которая привела к экономическим потерям для страны.

"В интересах Черногории укреплять связи с Россией. Она действительно понесла очень большие потери от санкционной политики, которой она стала придерживаться... Я надеюсь, что после выборов, которые прошли недавно, ситуация изменится, что Черногория опять вернется к дружеским отношениям с Россией", - заключил российский парламентарий.

По итогам парламентских выборов 30 августа правящая партия Черногории набрала 35,06 процента голосов, оппозиционная "За будущее Черногории" - 32,55 процента.