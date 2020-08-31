Президент Черногории не признал поражения на выборах

Президент Черногории и лидер правящей свыше 30 лет Демократической партии социалистов Мило Джуканович отказался признавать поражение на прошедших накануне парламентских выборах. Как передает ТАСС, он призвал дождаться официальных результатов голосования.

Это заявление прозвучало в тот момент, когда было обработано 90 процентов бюллетеней. "Вместе с традиционными коалиционными партнерами мы набираем 40 мест в парламенте. Мы остаемся самой сильной партией в стране. Говорить об окончательных результатах пока рано, вопрос в том, кому отойдет решающий 41-й мандат", - отметил Джуканович, поздравив все партии, участвовавшие в выборах.

Напомним, в воскресенье в Черногории прошли парламентские выборы. Крупнейшая оппозиционная коалиция "За будущее Черногории" уже заявила о своей победе. Согласно экзит-поллам, она набирает 32,6 процента голосов. Правящая коалиция, созданная вокруг Демократической партии социалистов Черногории Мило Джукановича, получает 35 процентов, коалиция "Мир - наша нация" - 12,5 процента, коалиция "Черное на белое" - 5,7 процента, Социал-демократы Ивана Брайовича - 4,2 процента. Если эти данные подтвердит ЦИК, объединенная оппозиция займет 41 кресло в 81-местном парламенте.