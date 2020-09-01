Видео: иранский автомобиль не прошел "верблюжий тест"

Почти четверть века назад пишущий на автомобильную тематику шведский журналист ввел в обиход выражение "лосиный тест", означавший проверку устойчивости легковушки во время экстремальных маневров. По условиям испытания, машина должна объехать внезапно появившееся на дороге препятствие и при этом не перевернуться. Сейчас-то это обычное упражнение для каждой новой модели, а ведь тогда, в 1997-м, компании Mercedes неудача с "лосиным тестом" стоила четверть миллиарда долларов...

А вот владельцу иранского автомобиля Samand, герою этого ролика, не повезло с прохождением "верблюжьего теста". По видео сложно представить, почему флегматичное жвачное животное смогло выскочить на дорогу так внезапно, что не дало водителю себя объехать. Видно, что скорость машины была высока, а удар так силен, что верблюд продавил своей тушей салон аж до заднего сиденья.

Животное, выжило и, судя по молчаливой задумчивости, несильно пострадало, а вот владельцу машины, похоже, при столкновении повезло куда меньше...