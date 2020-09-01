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01.09.2020 08:00
Рубрика: Видео

Видео: иранский автомобиль не прошел "верблюжий тест"

Текст: Вадим Давыденко

Почти четверть века назад пишущий на автомобильную тематику шведский журналист ввел в обиход выражение "лосиный тест", означавший проверку устойчивости легковушки во время экстремальных маневров. По условиям испытания, машина должна объехать внезапно появившееся на дороге препятствие и при этом не перевернуться. Сейчас-то это обычное упражнение для каждой новой модели, а ведь тогда, в 1997-м, компании Mercedes неудача с "лосиным тестом" стоила четверть миллиарда долларов...

Фото: скринашот с www.youtube.com
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А вот владельцу иранского автомобиля Samand, герою этого ролика, не повезло с прохождением "верблюжьего теста". По видео сложно представить, почему флегматичное жвачное животное смогло выскочить на дорогу так внезапно, что не дало водителю себя объехать. Видно, что скорость машины была высока, а удар так силен, что верблюд продавил своей тушей салон аж до заднего сиденья.

Животное, выжило и, судя по молчаливой задумчивости, несильно пострадало, а вот владельцу машины, похоже, при столкновении повезло куда меньше...

Героем популярного в Сети видео стало оторвавшееся у машины колесо
#видео #авто