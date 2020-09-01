Видео: водитель устроил перед гаражом "гоночную трассу" для детей

"Не можешь справиться с каким-то процессом - возглавь его" - этой мудростью руководствовался американский автовладелец, уставший от постоянных сигналов с камеры наблюдения на подъездной дорожке к дому.

Днем и ночью у него перед гаражом колесили юные велосипедисты и самокатчики, и понять малышей и их родителей по-человечески можно: вот вам вместо узкого скучного тротуара просторная площадка, на которой хочешь - круги нарезай, хочешь - "восьмерки". Красота!

Плохо было лишь бедняге-домовладельцу, которому не один десяток раз в день приходилось проверять, что же там происходит перед домом, почему сигнализирует камера. И когда ему это надоело, он поступил неожиданно просто. И по-доброму. Мелом нарисовал для юных гонщиков на площадке "трассу" со всем полагающимися элементами разметки, со стартом и финишем и даже с призовым кубком в конце заезда.

Сказать, что он порадовал десятки проживающих в округе малышей - ничего не сказать. С невероятным прилежанием они теперь выписывают на "трассе" все повороты и искренне радуются на финише. Дождь нет-нет, да смывает меловую разметку, но домовладелец старательно рисует новую: катайтесь на здоровье, только не превышайте скорость.

В Сети он заработал сотни лайков и изрядно почистил свою карму. Остается вопрос: нужна ли ему камера перед воротами? От каких злоумышленников она его оберегает, если перед домом днем и ночью крутятся будущие шумахеры, хэмилтоны и феттели, пусть пока и на двух колесах?