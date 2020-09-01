Вышел русский трейлер хоррора "Клаустрофобы: Квест в Москве"

Попытайтесь (зачем-то) скрестить в уме линейки "Пила" и "Хостел" - и получите живодерский хоррор с рейтингом R "Клаустрофобы: Квест в Москве" (в оригинале - Follow Me).

Синопсис следующий: топовый американский блогер, сделавший себе имя на участии в самых зрелищных и опасных испытаниях, которые находит по всему миру, на десятилетний юбилей своего шоу собирается провернуть что-то особенное... "и друзья предлагают ему пройти необычный квест в Москве".

Мог ли бедняга подозревать, что "злые русские" подойдут к вопросу НАСТОЛЬКО (см. трейлер, внимание: содержит сцены экстремальной жестокости) сурово?

Режиссер, сценарист и продюсер - Уилл Верник ("Клаустрофобия" 2017-го).

В ролях: Холлэнд Роден ("Остаться в живых", "Анатомия страсти"), Ронен Рубинштейн ("Оранжевый - хит сезона"), Кигэн Аллен (C.S.I., озвучка "Рика и Морти"), Павел Лычников (Буддист из "Физрука", Иван Беликов из "Рэя Донована"), Дензел Уитакер ("Черная пантера", "Черный Динамит", "Голубая кровь"), Эмилия Арес Зорян ("Американская история ужасов"), Кимберли Куинн ("Доктор Хаус") и Равиль Исянов (Руслан из "Американцев").

В кино - уже в этом месяце.