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Вышел трейлер "Темного и злого" от режиссера "Монстры существуют"

Новости
    01.09.2020, 15:08
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Достойный жанровый автор Брайан Бертино, режиссер "Незнакомцев" (2007), "Пересмешника" (2014) и ленты "Монстры существуют" (2015), готов угрюмо порадовать нас своей новой работой.

Фото: kinopoisk.ru
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В рамках чего на YouTube доступен трейлер его картины "Темное и злое" (The Dark and the Wicked) - и это просто ух!

Сюжет довольно банален, казалось бы, но подача даёт холодного жара: семья приезжает на отдаленную ферму навестить умирающего отца, а там разного рода чертовщина и материализирующиеся кошмары.

Бертино - постановщик, сценарист, продюсер. В ролях: Марин Айрлэнд ("Ирландец", "Я - легенда"), Майкл Эбботт-мл. ("Сорвиголова"), Ксандер Беркли ("Терминатор 2"), Линн Эндрюс ("Теория Большого взрыва"), Джули Оливер-Тачстоун ("Проповедник").

Премьера должна была состояться весной на фестивале Tribeca, но пандемия внесла коррективу. Релиз - 6 ноября.

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