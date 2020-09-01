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01.09.2020 12:00
Рубрика: Дороги

За обстановкой на трассе М-4 "Дон" станут следить беспилотники

Текст: Майя Бирюкова
Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости
Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

В сентябре за обстановкой на трассе М-4 "Дон" в Московской и Тульской областях начнут наблюдать беспилотники. Информация о всех нештатных ситуациях поступит диспетчеру.

Фото: Нина Зотина / РИА Новости
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В течение ближайших шести месяцев трижды в неделю, утром и вечером, дроны будут облетать территорию над 1-й секцией трассы, с 82 по 203 километр. Маршрут мониторинга будет задан, а его соблюдение пока что контролирует оператор сообщает пресс-служба госкомпании "Автодор".

Данные о внештатных ситуациях - к примеру, движении автомобиля задним ходом или остановке в неположенном месте - будут передаваться диспетчеру на компьютер. Дрон в автоматическом режиме распознает происшествие на трассе и передаст фотографии и координаты.

Тестирование подобной системы мониторинга проводилось в 2018 и 2019 годах. В перспективе беспилотники планируется перевести на полностью автоматический режим мониторинга и обучить их распознавать другие нештатные ситуации на трассах.

#авто