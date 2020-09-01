За обстановкой на трассе М-4 "Дон" станут следить беспилотники

В сентябре за обстановкой на трассе М-4 "Дон" в Московской и Тульской областях начнут наблюдать беспилотники. Информация о всех нештатных ситуациях поступит диспетчеру.

В течение ближайших шести месяцев трижды в неделю, утром и вечером, дроны будут облетать территорию над 1-й секцией трассы, с 82 по 203 километр. Маршрут мониторинга будет задан, а его соблюдение пока что контролирует оператор сообщает пресс-служба госкомпании "Автодор".

Данные о внештатных ситуациях - к примеру, движении автомобиля задним ходом или остановке в неположенном месте - будут передаваться диспетчеру на компьютер. Дрон в автоматическом режиме распознает происшествие на трассе и передаст фотографии и координаты.

Тестирование подобной системы мониторинга проводилось в 2018 и 2019 годах. В перспективе беспилотники планируется перевести на полностью автоматический режим мониторинга и обучить их распознавать другие нештатные ситуации на трассах.