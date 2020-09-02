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Адам Драйвер снимется в сайфай-триллере создателей "Тихого места"

Новости
    02.09.2020, 12:24
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

36-летний американский актер, дважды номинант премии "Оскар" Адам Драйвер сыграет главную роль в научно-фантастическом триллере Sony "65".

Фото: kinopoisk.ru
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Занимаются проектом известные по "Тихому месту" Скотт Бек и Брайан Вудс - они выступают здесь не только сценаристами и продюсерами, но и теперь режиссерами. Сопродюсер - Сэм Рэйми ("Зловещие мертвецы"). Об этом пишет Deadline.

Углубленные детали не раскрываются. Известно лишь, что Драйвер сыграет "тяжелого" наркомана, который после серьезной аварии вынужден объединиться с девятилетней девочкой, "чтобы постараться выжить".

По срокам данных еще тоже нет. Драйвер может приступить к съемкам лишь после того, как закончит с "Последней дуэлью" Ридли Скотта, работы над которой были только что возобновлены после послабления карантинных мер.

Но это не точно, поскольку в планах у актера и картина про убийство Гуччи с Леди Гагой, Де Ниро и Пачино того же Скотта.

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