Адам Драйвер снимется в сайфай-триллере создателей "Тихого места"

36-летний американский актер, дважды номинант премии "Оскар" Адам Драйвер сыграет главную роль в научно-фантастическом триллере Sony "65".

Занимаются проектом известные по "Тихому месту" Скотт Бек и Брайан Вудс - они выступают здесь не только сценаристами и продюсерами, но и теперь режиссерами. Сопродюсер - Сэм Рэйми ("Зловещие мертвецы"). Об этом пишет Deadline.

Углубленные детали не раскрываются. Известно лишь, что Драйвер сыграет "тяжелого" наркомана, который после серьезной аварии вынужден объединиться с девятилетней девочкой, "чтобы постараться выжить".

По срокам данных еще тоже нет. Драйвер может приступить к съемкам лишь после того, как закончит с "Последней дуэлью" Ридли Скотта, работы над которой были только что возобновлены после послабления карантинных мер.

Но это не точно, поскольку в планах у актера и картина про убийство Гуччи с Леди Гагой, Де Ниро и Пачино того же Скотта.