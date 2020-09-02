Распоряжение правительства Республики Алтай от 31 августа 2020 года № 517-р "О внесении изменений в распоряжение Правительства Республики Алтай от 18 марта 2020 года № 144-р"

Внести в распоряжение Правительства Республики Алтай от 18 марта 2020 года № 144-р "О введении режима "Повышенная готовность" и мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Республики Алтай" следующие изменения:

1) пункт 8 признать утратившим силу;

2) пункт 9 признать утратившим силу;

3) пункт 11.1 изложить в следующей редакции:

"11.1. Министерству труда, социального развития и занятости населения Республики Алтай обеспечить переход подведомственных им государственных учреждений Республики Алтай с круглосуточным пребыванием детей и взрослых на 14-дневный режим работы с обследованием сотрудников с признаками острой респираторной вирусной инфекции на коронавирусную инфекцию до 15 октября 2020 года.";

4) подпункт "к" пункта 12 признать утратившим силу;

5) пункт 14.5 дополнить подпунктом "ж" следующего содержания:

"ж) с 5 сентября 2020 года по 18 сентября 2020 года.".

Глава Республики Алтай, Председатель Правительства Республики Алтай О.Л.Хорохордин







