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02.09.2020 20:37
Рубрика: Спорт

Решили не тянуть

Реванш между Поветкиным и Уайтом пройдет уже в ноябре
Текст: Илья Соболев
Российская газета - Федеральный выпуск № 197(8251)
Бой-реванш между российским боксером-тяжеловесом Александром Поветкиным и британцем Диллианом Уайтом пройдет 14 или 21 ноября в Лондоне. Об этом заявил промоутер Эдди Хирн.
Фото: REUTERS/ANDREW COULDRIDGE
Уайт пообещал нокаутировать Поветкина в матче-реванше

22 августа Поветкин в пятом раунде отправил Уайта в нокаут. Однако в контракте на бой была прописана возможность реванша, которой Диллиан намерен воспользоваться. Вопросы вызывает слишком скорая дата реванша, учитывая возраст Поветкина (2 сентября ему исполнился 41 год) и состояние Уайта, пропустившего жесточайший удар от Александра. Но Хирн проблемы не видит.

- Команда Поветкина на 100 процентов готова к реваншу, - заявил промоутер Boxing news 24. - И они согласились, что чем быстрее это произойдет, тем лучше. У парней будет 12 недель. Три-четыре недели уйдет на отдых, а потом они вернутся в тренировочный лагерь.

Спорт Бокс Александр Поветкин

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