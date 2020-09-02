Бой-реванш между российским боксером-тяжеловесом Александром Поветкиным и британцем Диллианом Уайтом пройдет 14 или 21 ноября в Лондоне. Об этом заявил промоутер Эдди Хирн.

22 августа Поветкин в пятом раунде отправил Уайта в нокаут. Однако в контракте на бой была прописана возможность реванша, которой Диллиан намерен воспользоваться. Вопросы вызывает слишком скорая дата реванша, учитывая возраст Поветкина (2 сентября ему исполнился 41 год) и состояние Уайта, пропустившего жесточайший удар от Александра. Но Хирн проблемы не видит.

- Команда Поветкина на 100 процентов готова к реваншу, - заявил промоутер Boxing news 24. - И они согласились, что чем быстрее это произойдет, тем лучше. У парней будет 12 недель. Три-четыре недели уйдет на отдых, а потом они вернутся в тренировочный лагерь.