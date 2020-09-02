Цукерберг выделил 300 млн долларов на проведение безопасных выборов в США

На фоне пандемии коронавируса гендиректор Facebook Марк Цукерберг с супругой Присциллой Чан направили 300 миллионов долларов на обеспечения безопасности выборов президента США в ноябре 2020 года.

Эти деньги будут направлены двум организациям, сообщает "Интерфакс", ссылаясь на The Hill. Одна из них получит 250 миллионов долларов для найма и обучения сотрудников избирательных участков, а также для приобретения необходимого оборудования, а другая - распределит 50 миллионов в разных штатах в целях повышения безопасности выборов.

Цукерберг выразил обеспокоенность тем, что "инфраструктура выборов в США сталкивается в этом году со множеством вызовов из-за COVID-19". По его словам, возросла необходимость в обеспечении бесконтактного голосования.

Напомним, ранее Цукерберг резко раскритиковал президента США Дональда Трампа и его администрацию за "неадекватный" ответ федерального правительства на пандемию коронавируса. По мнению основателя Facebook, столь большого количества инфицированных и погибших можно было бы избежать, если бы администрация вовремя отреагировала на происходящее и провела "адекватное тестирование".

По последним данным, в США зафиксировано более 6,2 миллиона случаев заражения коронавирусом. Число летальных случаев составляет почти 189 тысяч.