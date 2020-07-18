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18.07.2020 07:42
Рубрика: В мире

Цукерберг резко раскритиковал президента США за реакцию на пандемию

Текст: Максим Макарычев

Гендиректор Facebook Марк Цукерберг резко раскритиковал президента США Дональда Трампа и его администрацию за "неадекватный" ответ федерального правительства на пандемию коронавируса. Свою позицию он озвучил во время интервью с доктором Энтони Фаучи, главным специалистом по инфекционным заболеваниям в США, сообщает CNN.

По словам Цукерберга, столь большого количества инфицированных и многочисленных летальных исходов от COVID-19 можно было избежать, если бы администрация вовремя отреагировала на происходящее и провела "адекватное тестирование".

Фото: iStock
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Глава Facebook поддержал доктора Фаучи, который в последние недели, по словам Цукерберга, "крайне неуважительно" критикуется чиновниками Белого дома и лично Трампом, как на официальном, так и на неофициальном уровне, за работу по борьбе с пандемией. "Авторитет ведущих ученых, таких как вы и CDC (Центры по контролю и профилактике заболеваний в США), подрывается, и до недавнего времени большая часть администрации ставила под сомнение то, что люди должны следовать основным правилам во время пандемии, таким, как ношение масок", - сказал Цукерберг, добавив, что американская администрация показала свою полную неэффективность в данном вопросе.

Как отмечают эксперты, эти выводы Цукерберга являются неожиданными, так ранее он никогда не критиковал Белый дом и Трампа за его политику во время пандемии. Более того, глава Facebook отказался удалить в своей соцсети "противоречивые, вводящие в заблуждение и ложные заявления Трампа", к чему призывали оппоненты главы Белого дома. По словам Цукерберга, эти заявления американского президента являются важными для общественности.

Во время интервью доктор Фаучи пояснил, что вспышка заболевания COVID-19 в США произошла в основном из-за того, что некоторые штаты слишком быстро открыли свою экономику и резко смягчили ограничительные меры, игнорируя советы экспертов.

Отметим, что в четверг в США было зафиксировано более 77 тысяч случаев заражения SARS-CoV-2 и 940 смертельных исходов от COVID-19.

Тем временем

В пятницу вечером, выступая в эфире Fox News, президент США Дональд Трамп пообещал не подписывать указ, обязывающий всех американцев носить маски, чтобы сдержать распространение коронавируса. По словам политика, ношение масок является личным делом каждого и проявлением "индивидуальной свободы" американцев. Сам глава Белого дома впервые надел маску на публике только в прошлую субботу.

В мире США Компании Информационные технологии Facebook Пандемия коронавируса COVID-19 Дональд Трамп

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