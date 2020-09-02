Электрокроссовер казахстанской сборки разрешили продавать в России

Костанайский завод сообщил о получении сертификата на китайский электрический кроссовер JAC iEV7S. Теперь модель казахстанской сборки можно продавать на территории Таможенного союза. Ранее "РГ" сообщала, что в России модель получила одобрение типа транспортного средства.

JAC iEV7S оснащается 116-сильным электромотором, установленным на задней оси, и аккумулятором ёмкостью 40.5 кВт∙ч. Согласно паспортным данным, запас хода электромобиля составляет 300 км (при постоянной скорости 60 км/ч). Разгон до 100 км/ч занимает 12 секунд, максимальная скорость - 130 км/ч.

В базовой комплектации JAC iEV7S оснащён подушками безопасности водителя и пассажира, ABS, электроусилителем руля, дисковыми тормозами, галогенными фарами со светодиодными ДХО, передним парктроником, датчиками давления в шинах, автоматическим климат-контролем, круиз-контролем, мультимедийным комплексом с сенсорным 6-дюймовым тачскрином, камерами кругового обзора и электрическими стеклоподъемниками. Отделка салона выполнена из кожи.

Электрокроссовер можно купить в Казахстане, где за iEV7S просят от 13,5 миллионов тенге (примерно 2,37 миллиона рублей), и в Украине по цене от 675 000 гривен (1,82 миллиона рублей). В России выход модели на рынок анонсирован, но приём заказов пока не открыт, цены не объявлены.