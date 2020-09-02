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02.09.2020 10:24
Рубрика: Культура

"Этика есть этика": Нугманов раскритиковал Учителя за фильм "Цой"

Текст: Инга Бугулова
Режиссер Рашид Нугманов, снявший в свое время "Иглу" с Виктором Цоем, прокомментировал ситуацию с фильмом "Цой". По его мнению, новая работа Алексея Учителя нарушает "основу основ профессиональной этики художника", так как пренебрегает авторским правом.

Рашид Нугманов, как оказалось, тоже разговаривал с Алексеем Учителем (о попытках найти общий язык с режиссером ранее говорил и сын Виктора Цоя) и пытался объяснить ему неприемлемость сценария.

"В прошлом году я встретился с Алексеем Учителем, чтобы объяснить ему необходимость получения разрешений и тесного сотрудничества с правообладателями. Я также предложил Алексею альтернативные формы сотрудничества, если данный сценарий не получит одобрения. К сожалению, Алексей не прислушался к советам", - написал режиссер в своем Facebook.

Фото: Сергей Карпухин/ТАСС
Сын Виктора Цоя: Я сделаю все, чтобы фильм "Цой" в прокат не вышел

В пример он привел работу над фильмом "Игла Remix" - в него вошли кадры из картины "Йя-Хха", снятого ранее самим же Нугмановым, но даже при этом с правонаследниками Цоя были подписаны все необходимые документы.

"Без всякой ссылки на многолетнюю дружбу. Этика есть этика", - подчеркнул режиссер.

Он также отметил недопустимость использования деталей жизни реальных личностей в придуманном произведении. Лишь некоторые имена были заменены на вымышленные:

"Ни для кого не секрет, что вымышленные персонажи являются симулякрами Рикошета, Александра Цоя, Марианны Цой, членов группы "Кино", Наташи Разлоговой, Юрия Айзеншписа, и тем самым вторгаются в факты их личной жизни, вольно интерпретируя их без согласия живых людей или наследников ушедших".

Ранее официальное заявление о новой работе Алексея Учителя сделал Александр Цой - в своих соцсетях он разместил письмо, которое отправил президенту, в кабмин и Минкульт. Суть обращения - не допустить проката ленты, так как ее авторы пытаются заработать на известной фамилии и своих сомнительных фантазиях.

Напомним, прокат фильма "Цой" должен бы начаться еще в августе, затем был перенесен на сентябрь. Теперь - дата снова неизвестна. Алексей Учитель ссылается на ситуацию с коронавирусом.

Культура Кино и ТВ Наше кино Персона: Виктор Цой

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