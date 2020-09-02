Игорь Никитин: Хорошо, что соперник задал нам направление для работы

Игорь Никитин: Счет по игре. По самоотдаче, по работе к ребятам претензий нет. Есть вопросы по игровой дисциплине. Ненужные удаления. Но тут, наверное, "Ак Барс" заставлял. Много работы, и очень хорошо, что сразу такой соперник дал направление. Всем все понятно.

Почему в воротах сегодня играл Александр Шарыченков, а Юханссона даже не было в заявке?

Игорь Никитин: Все, кто были готовы играть, все были в заявке.

Телегин сыграл только пять минут. По какой причине?

Игорь Никитин: У Ваньки повреждение. Врачи скажут диагноз.

В заявке не было Лайпсика и Кемпе. Почему?

Игорь Никитин: Я уже сказал: играли те, кто здоров.