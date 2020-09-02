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02.09.2020 22:48
Рубрика: Спорт

Игорь Никитин: Хорошо, что соперник задал нам направление для работы

Текст: Илья Соболев
Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин ответил на вопросы журналистов после матча за Кубок Открытия КХЛ, в котором армейцы в овертайме уступили казанскому "Ак Барсу" - 2:3.
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Игорь Никитин: Счет по игре. По самоотдаче, по работе к ребятам претензий нет. Есть вопросы по игровой дисциплине. Ненужные удаления. Но тут, наверное, "Ак Барс" заставлял. Много работы, и очень хорошо, что сразу такой соперник дал направление. Всем все понятно.

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