Игорь Никитин: Хорошо, что соперник задал нам направление для работы

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин ответил на вопросы журналистов после матча за Кубок Открытия КХЛ, в котором армейцы в овертайме уступили казанскому "Ак Барсу" - 2:3.
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости
Игорь Никитин: Счет по игре. По самоотдаче, по работе к ребятам претензий нет. Есть вопросы по игровой дисциплине. Ненужные удаления. Но тут, наверное, "Ак Барс" заставлял. Много работы, и очень хорошо, что сразу такой соперник дал направление. Всем все понятно.
Почему в воротах сегодня играл Александр Шарыченков, а Юханссона даже не было в заявке?
Игорь Никитин: Все, кто были готовы играть, все были в заявке.
Телегин сыграл только пять минут. По какой причине?
Игорь Никитин: У Ваньки повреждение. Врачи скажут диагноз.
В заявке не было Лайпсика и Кемпе. Почему?
Игорь Никитин: Я уже сказал: играли те, кто здоров.