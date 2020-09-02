Как киберспорт становится частью школьной жизни

Все больше школьников увлекается киберспортом. Как сделать это хобби не только интересным, но и полезным, "Российской газете" рассказал Директор Московского центра "Патриот.Спорт" (ГБОУ ДПО) Марат Кучушев.

"Мы начали заниматься развитием киберспорта в июне 2019 года. В прошедшем учебном году более 20 тысяч столичных школьников приняли участие в кибертурнирах, организованных Московским центром "Патриот.Спорт". Трансляции игр в социальных сетях набрали более 3 миллионов просмотров", - рассказывает Кучушев.

В ближайшие дни стартует новый сезон московской школьной киберспортивной лиги, организованной совместно с общественной ассоциацией поддержки интеллектуальных видов спорта и другими партнерами.

С помощью киберспортивных дисциплин можно построить изучение школьных предметов и программ дополнительного образования. В этом году наш Центр совместно с КиберШколой опробовал новый формат летних познавательно-развлекательных занятий в рамках онлайн-программы "КиберЛето-2020".

Что показательно, курсы с использованием современных технологий и компьютерных игр пользовались наибольшей популярностью. Они позволяют школьникам получить прикладные навыки и азы востребованных профессий в интерактивной форме. На занятиях дети не только участвовали в кибертурнирах, но и учились сами их организовывать, а также рисовать персонажей с помощью трехмерной графики и программировать на языках C# и Python.

Мы увидели большую заинтересованность у школьников: к дистанционным мастер-классам и лекциям присоединились более 3000 ребят из разных городов. Внедрение киберспорта в процесс обучения поможет вывести школьное образование на качественно новый уровень и повысить вовлеченность детей.

Кроме того, новые форматы проведения занятий позволяют детям с ограниченными возможностями здоровья присоединиться к онлайн-программам. В ходе последней смены "КиберЛета-2020" участниками киберспортивных турниров и дистанционных уроков стали 13 семей из Детского хосписа "Дом с маяком".

Напомним, вчера президент Владимир Путин в ходе Всероссийского открытого урока пообещал подумать об организации киберспортивных соревнований в школах, подчеркнув при этом необходимость правильной их организации.