Как киберспорт становится частью школьной жизни

Новости

В мире проходит акция памяти московского троллейбуса 14:31
Под Псковом нашли место массового сожжения тел советских граждан 14:19
Вышел трейлер мультсериала по "Миру Юрского периода" 14:17
МГУ вошел в топ-25 лучших вузов мира по качеству образования 14:16
В московских школах могут начать проводить уроки здоровья 14:03
В Крыму создали оперативный штаб по вопросам водоснабжения полуострова 14:00
Минск ответит странам Балтии контрсанкциями 13:58
Лавров: РФ озабочена задержаниями российских журналистов в Беларуси 13:56
Туристический ретро-трамвай вернется на улицы Петербурга 13:52
В Кремле прокомментировали актуальность размещения российской базы в Беларуси 13:51
С чем выступит Полесский драматический театр на фестивале в Смоленске 13:51
Стала известна причина смерти актрисы Ирины Печерниковой 13:48
Лавров: Ратификация соглашения о признании виз с Беларусью займет до двух месяцев 13:48
Япония рассматривает возможность бесплатной вакцинации от коронавируса 13:43
В Иерусалим запретили въезд дизельному транспорту 13:40
Лавров: Около 200 натренированных на Украине радикалов находятся в Беларуси 13:35
В Башкирии лжебанкиры выманили у женщины более миллиона рублей 13:25
"Села за стол - и всё": как умерла Ирина Печерникова 13:24
Памфилова: Выборы в сентябре не нарушат учебный процесс в школах 13:15
В Кремле рассчитывают на детальное разбирательство по делу Сафронова 13:14
Московские дома готовы к началу отопительного сезона 13:13
Звезда "Пацанов" снимется в перезапуске "Крика" 13:13
В Ленобласти 16-летняя мать призналась в убийстве дочери 13:12
Юрий Лоза отозвался на смерть Бориса Клюева и Ирины Печерниковой 13:02
Мишустин расширил список победителей конкурса благоустройства малых городов 12:55
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Полиция будет проверять подготовку водителей
Полиция будет проверять подготовку водителей
Что изменится в жизни россиян в сентябре
Что изменится в жизни россиян в сентябре
Телеканал "Россия 1" покажет новый фильм-расследование о теракте в Беслане
Телеканал "Россия 1" покажет новый фильм-расследование о теракте в Беслане
02.09.2020 13:34
Рубрика: Общество

Как киберспорт становится частью школьной жизни

Текст: Ксения Колесникова
Все больше школьников увлекается киберспортом. Как сделать это хобби не только интересным, но и полезным, "Российской газете" рассказал Директор Московского центра "Патриот.Спорт" (ГБОУ ДПО) Марат Кучушев.

"Мы начали заниматься развитием киберспорта в июне 2019 года. В прошедшем учебном году более 20 тысяч столичных школьников приняли участие в кибертурнирах, организованных Московским центром "Патриот.Спорт". Трансляции игр в социальных сетях набрали более 3 миллионов просмотров", - рассказывает Кучушев.

Фото: iStock
Рейтинг киберстраха: названы регионы, где жители боятся интернета

В ближайшие дни стартует новый сезон московской школьной киберспортивной лиги, организованной совместно с общественной ассоциацией поддержки интеллектуальных видов спорта и другими партнерами.

С помощью киберспортивных дисциплин можно построить изучение школьных предметов и программ дополнительного образования. В этом году наш Центр совместно с КиберШколой опробовал новый формат летних познавательно-развлекательных занятий в рамках онлайн-программы "КиберЛето-2020".

Что показательно, курсы с использованием современных технологий и компьютерных игр пользовались наибольшей популярностью. Они позволяют школьникам получить прикладные навыки и азы востребованных профессий в интерактивной форме. На занятиях дети не только участвовали в кибертурнирах, но и учились сами их организовывать, а также рисовать персонажей с помощью трехмерной графики и программировать на языках C# и Python.

Мы увидели большую заинтересованность у школьников: к дистанционным мастер-классам и лекциям присоединились более 3000 ребят из разных городов. Внедрение киберспорта в процесс обучения поможет вывести школьное образование на качественно новый уровень и повысить вовлеченность детей.

Кроме того, новые форматы проведения занятий позволяют детям с ограниченными возможностями здоровья присоединиться к онлайн-программам. В ходе последней смены "КиберЛета-2020" участниками киберспортивных турниров и дистанционных уроков стали 13 семей из Детского хосписа "Дом с маяком".

Напомним, вчера президент Владимир Путин в ходе Всероссийского открытого урока пообещал подумать об организации киберспортивных соревнований в школах, подчеркнув при этом необходимость правильной их организации.

Общество Образование

Главное сегодня

Памфилова: Выборы в сентябре не нарушат учебный процесс в школах
Лавров предостерег Запад от попыток оторвать Беларусь от России
В Кремле заявили о сокращении зависимости РФ от нефтегазовых доходов
Мишустин направил 34,3 млрд рублей на пособия детям
За сутки в России подтверждено 4952 случая COVID-19 в 84 регионах
Чем российских школьников и студентов встретит новый учебный год
Как родители контролируют детей в интернете