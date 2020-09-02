Как нас читают на сайте www.rg.ru

В августе число уникальных посетителей страницы "СОЮЗа" составило 398 581 человек, а общее количество просмотров - 417 806.

Топ-10 августа

1-е место. "Маска, я тебя знаю?" Какие премьеры готовят российские и белорусские театры к новому сезону. Н. Лебедева. 31 782 просмотра.

2-е место. "Почта "СОЮЗа". Обязан ли белорус при трудоустройстве в России иметь медицинскую книжку. Ю. Васильева. 29 528 просмотров.

3-е место. "Чье плечо пошире". Как проявляют себя в кризис мужчины и женщины. Екатерина Пряхина. 23 901 просмотр.

4-е место. "Почта "СОЮЗа". Когда можно будет вылететь из Минска в Москву. Л. Хлыстун. 21 708 просмотров.

5-е место. Читатели "СОЮЗа" из Беларуси и России отвечают на главный вопрос: почему мы нужны друг другу? К. Балагаев, А. Валагин, Н. Декола, О. Корякин, А. Курец, Т. Пересыпкина, Н. Рузанова, Л. Соловьева, Т. Хорошилова, С. Цыганкова, А. Чугунов, А. Шепелева, А. Ярошенко. 20 003 просмотра.

6-е место. "Направление - север". Ю. Васильева. Журналисты оценили культурный и научный потенциал Карелии. 21 995 просмотров.

7-е место. "Только не тронь кота". Что сегодня могут забрать у граждан за долги. Ю. Васильева. 17 998 просмотров.

8-е место. "Почта "СОЮЗа". Как попасть на реабилитацию после COVID-19 в белорусский санаторий. Л. Хлыстун. 13 901 просмотр.

9-е место. "Встанут во весь рост". Завершается реализация союзной программы по лечению патологий позвоночника у детей. М. Голубкова. 9 118 просмотров.

10-е место. "Вторым будешь?" В Сети стартовала мировая премьера белорусского фильма "II". Т. Хорошилова. 6 298 просмотров.

Читатели проявили традиционно большой интерес к публикациям союзной тематики. В верхних строчках августовского рейтинга - материалы, отображающие самые злободневные аспекты жизни в Союзном государстве. Десятки тысяч читателей особо выделили материал "Почему мы нужны друг другу". В нем люди самых разных профессий - от рабочего до киноактрисы - поделились сокровенными мыслями о том, почему россияне и белорусы должны держаться вместе по жизни...

Борьба с пандемией коронавируса также в числе приоритетных тем. Так, многих читателей заинтересовала публикация о программах реабилитации, которые появились в белорусских санаториях для тех, кто в России переболел коронавирусом.

В топе и материал о завершающем этапе союзной программы по лечению патологий позвоночника у детей.

Неподдельный интерес вызвала у читателей беседа с психологами о том, как белорусы и россияне переносят жизненные кризисы. Кто более стойкий - мужчины или женщины?

Но лето есть лето, и темы отдыха, увлекательного досуга и туризма тоже оказались в числе популярных. Не случайно материал о туристической Карелии вошел в десятку самых интересных для читателя.

А "вершину" топа занял материал о репертуаре и гастролях ведущих театров Беларуси и России. И это совсем не случайно, ведь искусство всегда побеждает зло...