Как не стать жертвой мошенников при продаже автомобиля

На сайтах бесплатных объявлений можно продать свой автомобиль немного дороже, чем в трейд-ин у официальных дилеров или на аукционе. Однако и риск наткнуться на мошенников там выше.

Одна из распространенных схем - это два договора купли-продажи. Начинается все вполне благопристойно. Потенциальный покупатель осматривает автомобиль, соглашается его приобрести, вносит задаток и просит оформить договор.

Потом машина выкупается полностью, переходит новому владельцу, и вроде бы вопрос на этом закрывается. Но через несколько дней покупатель возвращается и просить переоформить сделку на родственника. Причины могут быть названы самые разные. За хлопоты он предлагает доплатить, и вот тут начинается самое интересное.

В новом договоре указывается незнакомый человек, который якобы приобретает автомобиль за даже большую сумму, чем было изначально, пишет aif.ru. Продавец пишет расписку, покупатель благодарит и уезжает. Через несколько дней к продавцу приезжают серьезные ребята и начинают обвинять его в мошенничестве.

Все сводится к тому, что он продал свою машину сразу двум покупателям и получил с них деньги. Доказательством служат две расписки и два договора купли-продажи. А это уже уголовное дело.

Уладить вопрос предлагается полюбовно - вернуть деньги за автомобиль. В результате продавец остается и без машины, и без денег.

Чтобы защитить себя от подобных схем, нужно оформлять подробный акт приемки-передачи автомобиля с подписями всех сторон сделки. Повторный договор заключать не следует ни при каких обстоятельствах.

Другая схема мошенничества связана с двумя ключами. Потенциальный покупатель просит об осмотре автомобиля. Заодно упоминает про два ключа, хочет посмотреть и на них, насколько они соответствуют техническим требованиям производителя.

Во время встречи покупатель с приятелем осматривают машину, затем просят показать ключи, и пока один отвлекает продавца, другой записывает с помощью специального устройства кодовый сигнал ключа для деактивации иммобилайзера и сигнал электронной метки от системы охраны. Мошенники не забудут также уточнить, какое противоугонное оборудование установлено на автомобиль.

Дальше потенциальные покупатели возвращают ключи владельцу, обещают подумать пару дней. А потом просто угоняют машину благодаря считанным кодам.

Все тонкости работы противоугонной системы автомобиля лучше рассказать уже после сделки. А ключи в руки заранее никому передавать не стоит.