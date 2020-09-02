Спрос и предложение моторного топлива на российском рынке наконец нашли друг друга и пришли в относительное равновесие после коронавирусного шока. Осенью это должно отозваться на заправках стабильностью цен, однако статус-кво в очередной раз подсветил проблемные места, в частности нехватку доступного по цене топлива на Дальнем Востоке. Также ожидается традиционное сезонное сокращение выпуска бензина и дизеля на заводах, но пока это не пугает экспертов, так как наполняемость рынка топливом находится на пятилетнем максимуме.

В этом году на фоне карантинных мер спрос на заправках снизился на рекордные 40-50%. Для поддержки нефтепереработки с июня в Россию временно запретили импортировать топливо, что при восстановлении трафика ограничило возможности быстрого расширения предложения. Возник дефицит, который "закрылся" только в августе: в среднесуточном выражении потребление бензина выросло в сравнении с июлем на 3%, на дизель спрос увеличился на 7%, подсчитали в "Петромаркете". Накануне министр энергетики РФ Александр Новак подтвердил, что спрос восстановился до 85-90% от докризисного уровня, при этом министерство следит, чтобы не было давления на цены.

Стоимость бензина в России после реформ оказалась в более тесной привязке к волатильным ценам в Европе, но пока бензин в стране подорожал на 1,4-2% при общей инфляции за январь - июль около 3%. "При текущем регулировании возможный рост оптовых цен на бензин и дизтопливо создает проблемы для розничного сектора, маржинальность которого может снижаться до минимального уровня. Подобная ситуация наблюдалась в конце 2019 года по дизтопливу и в июне - июле 2020 года по бензинам, - говорится в ежемесячном энергобюллетене Аналитического центра при правительстве РФ. - Реализация топлива с низкой маржой в рознице негативно влияет в первую очередь на независимые АЗС, которые приобретают топливо на рынке и не имеют возможности перераспределить издержки по сегментам бизнеса, которая есть у ВИНК (вертикально интегрированных компаний)".

Наиболее остро, по традиции, нехватку моторного топлива чувствовал Дальний Восток, куда завозят недостающие объемы железной дорогой. По итогам минувшей недели там выросли цены и на бензин, и на дизель, схожая динамика в Сибири, в отличие от остальной части страны, где ценники стабилизировались, следует из данных Центрального диспетчерского управления ТЭК. Обычно в списке "проблемных" есть и Крым, но сейчас дефицита топлива там нет, заявлял ТАСС замруководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС), статс-секретарь Андрей Цариковский. По его словам, в ближайшее время правительство займется субсидированием перевозок топлива на Дальний Восток. "Жители нашей страны, по большому счету, не видели и не увидят значительных скачков цен на бензин ни в одну, ни в другую сторону", - считает Цариковский.

Скачков цен на моторное топливо не будет ни в ту, ни в другую сторону, уверены в ФАС

Объем предложения топлива на внутреннем рынке достаточен для покрытия спроса и "даже несколько избыточен", полагает независимый эксперт Виктор Костюков. Нефтекомпании запланировали сокращение выпуска бензина в сентябре на 14%, дизеля - на 9% в связи с плановыми ремонтами на заводах, однако это не должно пугать рисками роста оптовых цен. В июле - августе отгрузка бензина на внутренний рынок составила 5,756 млн тонн, что стало рекордом за пять лет. Именно это, по мнению Костюкова, уже удержало биржевые (оптовые) цены от роста.