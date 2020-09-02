Кремль подтвердил подготовку речи Путина на Генассамблее ООН

В Кремле готовят масштабное выступление президента на юбилейной Генассамблее ООН.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков подтвердил на брифинге информацию, ранее опубликованную в СМИ, что Владимир Путин может выступить в видеоформате на этом мероприятии.

"Действительно, председательствующая сторона выступила с инициативой: с учетом эпидемиологической ситуации предложили, чтобы главы государств выступили посредством записи своих выступлений", - заявил представитель Кремля.

"Такое же приглашение получено и российской стороной. Выступление сейчас прорабатывается и готовится", - сообщил Песков. На вопрос о том, когда оно будет готово, представитель Кремля заметил, что мероприятие состоится в двадцатых числах сентября, поэтому время еще есть.

"Конечно же, выступление на Генассамблее - это всегда серьезное выступление, которое требует времени на подготовку", - заключил пресс-секретарь президента.