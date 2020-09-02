1. Продлить по 30.09.2020 срок мероприятий (в том числе ограничительных), предусмотренных распоряжением Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 14.03.2020 № 21-рг "О введении режима "Повышенная готовность" на территории Кемеровской области - Кузбасса и мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" (в редакции распоряжений Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 19.03.2020 № 23-рг, от 26.03.2020 № 28-рг, от 27.03.2020 № 29-рг, от 31.03.2020 № 32-рг, от 03.04.2020 № 34-рг, от 06.04.2020 № 36-рг, от 08.04.2020 № 41-рг, от 09.04.2020 № 42-рг, от 11.04.2020 № 45-рг, от 14.04.2020 № 47-рг, от 16.04.2020 № 48-рг, от 25.04.2020 № 55-рг, от 28.04.2020 № 57-рг, от 11.05.2020 № 62-рг, от 24.05.2020 № 69-рг, от 29.05.2010 № 73-рг, от 04.06.2020 № 80-рг, от 08.06.2020 № 84-рг, от 13.08.2020 № 130-рг, от 17.08.2020 № 133-рг).

2. Руководителям специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, и детских домов - интернатов для умственно отсталых детей:

с 01.09.2020 перевести в обычный режим работы подчиненных работников, отменив их перевод на работу с непрерывной продолжительностью режима изоляции 14 дней;

обеспечить соблюдение рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и постановлений Главного санитарного врача по Кемеровской области - Кузбассу, в том числе:

организация круглосуточного медицинского наблюдения за состоянием здоровья проживающих в организации детей и подростков с проведением ежедневной термометрии (не менее 2 раз в сутки) и опроса о состоянии здоровья, а также организация оказания своевременной медицинской помощи;

запрет посещения организации лицами, не связанными с ее деятельностью, за исключением работников служб, обеспечивающих функционирование организации, представителей негосударственных организаций, а также представителей органов исполнительной власти;

организация и контроль температуры тела работников и лиц, посещающих организацию, при входе в организацию с применением приборов для измерения температуры тела бесконтактным способом;

обязательное отстранение от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой тела и с признаками инфекционного заболевания;

обеспечение наличия при входе в организацию кожных антисептиков для обработки рук;

обеспечение наличия в умывальниках для мытья рук мыла и дозаторов для обработки рук кожными антисептиками;

обеспечение соблюдения работниками правил личной гигиены и общественной гигиены: режима регулярного мытья рук с мылом или обработки кожными антисептиками - в течение всей рабочей смены, после каждого посещения туалета;

проведение ежедневной качественной уборки и дезинфекции помещений с применением зарегистрированных в установленном порядке и допущенных к применению в Российской Федерации дезинфицирующих средств в соответствии с инструкциями по применению в режимах, эффективных при вирусных инфекциях, в середине рабочей смены и по ее окончании. При проведении дезинфекции особое внимание уделять обработке дверных ручек, выключателей, поручней, перил, контактных поверхностей (столов, стульев и кресел), мест общего пользования (комнат отдыха, санитарных узлов и т.п.);

обеспечение регулярного (каждые 2 часа) проветривания помещений и регулярного обеззараживания воздуха с использованием оборудования по обеззараживанию воздуха в соответствии с графиком учебного, тренировочного, иных организационных процессов и режима работы организации;

обеспечение работников предприятия медицинскими масками (с заменой каждые 2 часа) или респираторами (с заменой в соответствии с инструкцией);

запрет нахождения работников организации и лиц, посещающих организацию, без средств защиты органов дыхания;

обеспечение учета выдачи медицинских масок или респираторов путем ведения соответствующих журналов.

3. Внести в пункт 5 распоряжения Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 04.06.2020 № 80-рг "О продлении срока отдельных мероприятий по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19), снятии отдельных ограничений, внесении изменений в некоторые распоряжения Губернатора Кемеровской области - Кузбасса" (в редакции распоряжений Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 08.06.2020 № 83-рг, от 11.06.2020 № 86-рг, от 19.06.2020 № 90-рг, от 22.06.2020 № 94-рг, от 26.06.2020 № 99-рг) изменение, исключив после слова "детьми" слова "индивидуально либо малыми группами (не более 10 человек)".

4. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию на сайте "Электронный бюллетень Правительства Кемеровской области - Кузбасса".

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

6. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня официального опубликования.

Губернатор Кемеровской области - Кузбасса С.Е.Цивилев







