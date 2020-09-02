Квартальнов: Поначалу была судорожность, но взяли себя в руки

Новости

Отец Месси не договорился с "Барселоной" 23:24
США ввели санкции в отношении руководства Международного уголовного суда 23:13
В Москве скончались 13 пациентов с коронавирусом 23:10
Миранчук определился с игровым номером в "Аталанте" 23:06
Антон Слепышев: Заменять Капризова не буду, но планка самая высокая 23:03
ЕС попросил правительства стран Европы не сокращать карантин 22:11
Испанский суд обязал родных Франко вернуть его дворец 22:03
Перевести соцуслуги в деньги федеральные льготники могут до 1 октября 21:54
В Москве 16-летний хоккеист умер после падения с турника 21:15
В Кремле готовы помочь заболевшему Берлускони 21:03
Посольство РФ в ФРГ: Берлин не предоставил фактуры по ситуации с Навальным 21:02
"Манчестер Юнайтед" объявил о переходе Донни ван де Бека 20:59
От рака умер переболевший COVID-19 бывший солист "Ласкового мая" Прико 20:51
Путин поручил доработать законопроект о поиске по геолокации 20:23
Сведения о трудовой деятельности будут предоставлять за 18 лет 20:18
Сильвио Берлускони заразился COVID-19 20:10
Песков заявил о готовности РФ взаимодействовать с ФРГ по ситуации с Навальным 19:51
Захарова: Заявления Берлина по Навальному бездоказательны 19:49
Путин рекомендовал подготовить рейтинг вузов в сфере культуры 19:40
Путин поручил ежегодно проводить исторические школы 19:26
Вышел русский тизер 4-го сезона "Фарго" - с датой премьеры в России 19:22
В петербургских школах будут дежурить медики для выявления детей с ОРВИ 19:14
Путин рекомендовал анализ итогов наблюдения за общероссийским голосованием 19:14
Путин поручил разработать механизм финансирования лечения тяжелобольных детей 19:13
Разработчики: "Новичок" не был применен при отравлении Навального 19:10
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Полиция будет проверять подготовку водителей
Полиция будет проверять подготовку водителей
Выбор "РГ": Что почитать на Московской международной книжной ярмарке
Выбор "РГ": Что почитать на Московской международной книжной ярмарке
Что изменится в жизни россиян в сентябре
Что изменится в жизни россиян в сентябре
02.09.2020 22:54
Рубрика: Спорт

Квартальнов: Поначалу была судорожность, но взяли себя в руки

Текст: Илья Соболев
Главный тренер "Ак Барса" Дмитрий Квартальнов прокомментировал игру своей команды в первом матче сезона КХЛ, в котором казанцы одолели ЦСКА - 3:2.

Дмитрий Квартальнов: Довольны игрой. Победили. Непростой матч, тяжелый. Был небольшой сумбур. Пропустили гол с первого броска. Не могу сказать, что расслабились, нервозность была. Знаете, судорожность такая. Но потом потихонечку взяли себя в руки и довели дело до победы.

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости
Игорь Никитин: Хорошо, что соперник задал нам направление для работы

Почему не приехал капитан команды Данис Зарипов?

Дмитрий Квартальнов: С Зариповым все хорошо. Будет играть в следующем матче.

Виктор Тихонов сыграл всего две смены. Вы остались им недовольны?

Дмитрий Квартальнов: Нет, Витька играл нормально. Сказалась микротравма.

Прокомментируйте первый матч за "Ак Барс" Стефана Да Косты и Найджела Доуса.

Дмитрий Квартальнов: Хороший гол в большинстве. Они выглядели неплохо, достойно. Были свои моменты в плане подготовки. Но я думаю, они будут добирать и смогут играть еще лучше.

Как вам игра вратаря Рейдеборна?

Дмитрий Квартальнов: Согласен, в первом пропущенном голе было подставление. Возможно, мог взять и вторую шайбу. С другой стороны он перевернул нам игру, взял буллит, и в овертайме мы выиграли.

Можно сказать, что Зарипов будет играть в этом сезоне не в каждом матче?

Фото: Елена Руско / ТАСС
В КХЛ стартует сезон-2020/21

Дмитрий Квартальнов: У нас есть свой план, три игры через день. Ребят, не вынуждайте меня... Сюда он не поехал. Данис сыграет в следующем матче.

Показалось, что "Ак Барс" дожал ЦСКА за счет "физики". Оцените физическую готовность вашей команды к сезону.

Дмитрий Квартальнов: Если вы сами говорите, что мы физически выглядели хорошо, значит, так и было.

Игрой Дмитрия Воронкова удовлетворены?

Дмитрий Квартальнов: Да. Он же забил победный гол. Почему его игра может не радовать?

Спорт Хоккей Чемпионат КХЛ (Континентальная лига) Спортивные организации Хоккейные клубы "Ак Барс" Чемпионат КХЛ 2020/2021

Главное сегодня

Путин поручил разработать механизм финансирования лечения тяжелобольных детей
Мишустин выделил 4,95 млрд рублей на улучшение дорожной сети в регионах
Минэнерго: Спрос на нефть окончательно восстановится в 2021 году
Лавров предостерег Запад от попыток оторвать Беларусь от России
Памфилова: Выборы в сентябре не нарушат учебный процесс в школах
"Краснодар" узнал соперника по квалификации Лиги чемпионов
"Барселона" отпустит Месси, если он пропустит следующий сезон