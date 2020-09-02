Квартальнов: Поначалу была судорожность, но взяли себя в руки

Дмитрий Квартальнов: Довольны игрой. Победили. Непростой матч, тяжелый. Был небольшой сумбур. Пропустили гол с первого броска. Не могу сказать, что расслабились, нервозность была. Знаете, судорожность такая. Но потом потихонечку взяли себя в руки и довели дело до победы.

Почему не приехал капитан команды Данис Зарипов?

Дмитрий Квартальнов: С Зариповым все хорошо. Будет играть в следующем матче.

Виктор Тихонов сыграл всего две смены. Вы остались им недовольны?

Дмитрий Квартальнов: Нет, Витька играл нормально. Сказалась микротравма.

Прокомментируйте первый матч за "Ак Барс" Стефана Да Косты и Найджела Доуса.

Дмитрий Квартальнов: Хороший гол в большинстве. Они выглядели неплохо, достойно. Были свои моменты в плане подготовки. Но я думаю, они будут добирать и смогут играть еще лучше.

Как вам игра вратаря Рейдеборна?

Дмитрий Квартальнов: Согласен, в первом пропущенном голе было подставление. Возможно, мог взять и вторую шайбу. С другой стороны он перевернул нам игру, взял буллит, и в овертайме мы выиграли.

Можно сказать, что Зарипов будет играть в этом сезоне не в каждом матче?

Дмитрий Квартальнов: У нас есть свой план, три игры через день. Ребят, не вынуждайте меня... Сюда он не поехал. Данис сыграет в следующем матче.

Показалось, что "Ак Барс" дожал ЦСКА за счет "физики". Оцените физическую готовность вашей команды к сезону.

Дмитрий Квартальнов: Если вы сами говорите, что мы физически выглядели хорошо, значит, так и было.

Игрой Дмитрия Воронкова удовлетворены?

Дмитрий Квартальнов: Да. Он же забил победный гол. Почему его игра может не радовать?