Лавров: Около 200 натренированных на Украине радикалов находятся в Беларуси

Министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров со своим коллегой Владимиром Макеем заявил, что на территории Беларуси находятся натренированные на Украине радикалы. Их целью является раскачивание ситуации в республике и перевод мирных протестов в горячую фазу.

"Мы также видим и знаем доподлинно те вещи, которые не попадают на страницы газет. О тех людях, к которым корреспонденты наших изданий, изданий других СМИ, не имеют доступа, но которые очень заинтересованы, чтобы эти мирные протесты сорвались в конфронтационную спираль. Есть подтвержденные сведения о том, что подобная деятельность ведется с территории Украины. Там есть и "Трезубец" Степана Бандеры, и С-14, есть "Национальный корпус", есть "Правый сектор". Все эти структуры активно занимаются провоцированием радикальных действий в Минске и других городах Беларуси. Финансируют соответствующие мероприятия, науськивают тех, кого они считают перспективными экстремистскими лидерами, к тому, чтобы они вносили силовые элементы в то, что происходит в ходе демонстраций в белорусской столице", - заявил Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам переговоров.

Он подчеркнул, что на Украине находятся лагеря подготовки таких экстремистов, в частности, в Волынской и Днепропетровской областях. "Мы сегодня это обсуждали. Я уверен, что наши спецслужбы должны этим заниматься более предметно. Они (спецслужбы РФ и Беларуси, - прим. "РГ") в контакте друг с другом находятся. По нашим оценкам, порядка двухсот экстремистов натренированных на украинской территории сейчас находятся в Республике Беларусь", - подчеркнул Лавров.