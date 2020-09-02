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02.09.2020 13:35
Рубрика: Власть

Лавров: Около 200 натренированных на Украине радикалов находятся в Беларуси

Текст: Алексей Чуриков

Министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров со своим коллегой Владимиром Макеем заявил, что на территории Беларуси находятся натренированные на Украине радикалы. Их целью является раскачивание ситуации в республике и перевод мирных протестов в горячую фазу.

Фото: Илья Питалев/РИА Новости
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"Мы также видим и знаем доподлинно те вещи, которые не попадают на страницы газет. О тех людях, к которым корреспонденты наших изданий, изданий других СМИ, не имеют доступа, но которые очень заинтересованы, чтобы эти мирные протесты сорвались в конфронтационную спираль. Есть подтвержденные сведения о том, что подобная деятельность ведется с территории Украины. Там есть и "Трезубец" Степана Бандеры, и С-14, есть "Национальный корпус", есть "Правый сектор". Все эти структуры активно занимаются провоцированием радикальных действий в Минске и других городах Беларуси. Финансируют соответствующие мероприятия, науськивают тех, кого они считают перспективными экстремистскими лидерами, к тому, чтобы они вносили силовые элементы в то, что происходит в ходе демонстраций в белорусской столице", - заявил Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам переговоров.

Он подчеркнул, что на Украине находятся лагеря подготовки таких экстремистов, в частности, в Волынской и Днепропетровской областях. "Мы сегодня это обсуждали. Я уверен, что наши спецслужбы должны этим заниматься более предметно. Они (спецслужбы РФ и Беларуси, - прим. "РГ") в контакте друг с другом находятся. По нашим оценкам, порядка двухсот экстремистов натренированных на украинской территории сейчас находятся в Республике Беларусь", - подчеркнул Лавров.

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