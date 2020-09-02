Лавров предостерег Запад от попыток оторвать Беларусь от России

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия по-прежнему выступает против попыток иностранных государств оказывать давление на власти Беларуси. Он также подчеркнул, что Москва и Минск будут достойно отвечать на любые попытки "оторвать" республику от РФ и Союзного государства.

"Мы осуждаем то давление, которое сейчас пытаются оказать на законные власти Беларуси со стороны ряда зарубежных государств и одновременно оказывают поддержку оппозиции, недовольной итогами президентских выборов. И стране, и народу, и руководству Беларуси навязываются сомнительные идеи о посредничестве, в том числе по линии ОБСЕ, которая сама переживает глубокий кризис и нуждается в реформировании. И которая, если говорить об ОБСЕ, оказалась неспособной выполнить свои обязательства по обеспечению международного наблюдения за выборами президента Республики Беларусь", - заявил Лавров в ходе пресс-конференции по итогам сегодняшних переговоров со своим белорусским коллегой Владимиром Макеем.

Глава российского МИД особо подчеркнул, что Москва считает недопустимым какое-либо вмешательство во внутренние дела или навязывание "назойливых посреднических услуг вопреки воли Минска и белорусского руководства". "Считаем принципиально важным позволить белорусскому народу самостоятельно разобраться в происходящем", - отметил российский министр.

"Когда те, кто пытается раскачать обстановку в Беларуси, те, кто не один год пытается путем таких неуклюжих заигрываний с Минском, очевидных для всех, оторвать Беларусь от РФ, подорвать основы функционирования Союзного государства - будем достойно, твердо отвечать на основе фактов, на основе требований отказаться от какого-либо вмешательства во внутренние дела этой страны и исходить из этого, что любые проблемы должны решаться на основе конституции Республики", - цитирует Лаврова РИА Новости.

Он также сообщил, что в Москве, с учетом всех особенностей ситуации, не видят смысла проводить встречи с представителями Координационного совета, сформированного белорусской оппозицией. "Я не хочу делать оценок, выносить какие-то вердикты, но некоторые фамилии из того списка, который был объявлен в качестве состава координационного совета, нам знакомы. И целый ряд этих фамилий ассоциируется у нас с личностями, которые выступают за культурный разрыв с Россией, за использование лозунга белоруссизации для ущемления русского языка, за то, чтобы поменьше сотрудничать со структурами, созданными на постсоветском пространстве, включая идеи выхода из ОДКБ, ЕАЭС, за присоединение к НАТО", - заключил глава МИД России.