Mercedes-Benz представил новый S-Class: в салоне авто пять мониторов

Daimler AG провел презентацию нового поколения флагмана линейки Mercedes-Benz - представительского седана S-Class с заводским кодом W223.

"Эска" сохранила классические пропорции - с длинным капотом, коротким передним свесом и большой колесной базой. Но формообразование кузова по сравнению с уходящей моделью W222 стало "чистым" и минималистичным.

Вопреки слухам, на S-Class все же сохранят "физические" наружные дверные ручки "под естественный хват" - модные выдвижные (как на Tesla или некоторых Land Rover) будут предлагаться как отдельная опция. В зависимости от типа ручек будут различаться и панели дверей - с выштамповками под ладонь и без. Выдвижные ручки не только для стиля - с ними коэффициент аэродинамического сопротивления S-Class равен лишь 0,22 единицы, это рекордно низкий показатель для серийных полноразмерных автомобилей.

В передней части дизайнеры отошли от традиционной 5-угольной решетки радиатора, на новом S-Class она тяготеет к 7 углам, поскольку верхние концы сделали усеченными. Ламели решетки на W223 выполнены трехмерными - тоже непривычное для Мерседесов решение.

Светодиодные фары и фонари имеют тщательно детализированный внутренний дизайн, особенно необычны фонари - в них источники света выглядят повисшими в воздухе кристаллами.

Фото: Пресс-служба Mercedes-Benz.

Длина, ширина, высота нового S-Class в наиболее востребованной конфигурации - с удлиненной базой (Long) - составляют 5255, 1954 и 1503 мм соответственно. Колесная база - 3216 мм. Относительно W222 Long машина длиннее на 34 мм, шире на 55 мм и ниже на 12 мм, база увеличена на 55 мм.

S-Class W223 создан на новой платформе MRA II, особенность которой - широкое применение легких материалов - алюминия и углепластика. Благодаря этому снаряженная масса по сравнению с W222 стала меньше на 60 кг, хотя жесткость кузова при этом возросла.

Фото: Пресс-служба Mercedes-Benz.

В качестве опции впервые в истории для S-Class предложат функцию подруливания задних колес. Колеса передней и задней осей поворачиваются во взаимопротивоположных направлениях, на невысоких скоростях такое решение обеспечивает огромному автомобилю маневренность малолитражки. Максимальный уровень подруливания - 10 градусов. Относительно предшественника у нового S-Class Long диаметр разворота с такой опцией сокращен на 1,9 м и составляет лишь 10,9 метра (меньше, чем у A-Class).

По умолчанию все S-Class будут оснащать пневмоподвеской Airmatic с непрерывным регулированием силы амортизации ADS Plus. Она адаптирует под текущую дорожную обстановку силу амортизации каждой подвески, таким образом обеспечивается максимальная плавность хода.

Фото: Пресс-служба Mercedes-Benz.

Впервые для серийных Mercedes автомобиль будут комплектовать системой автопилота третьего уровня по классификации SAE, он называется Drive Pilot.

Система может в полностью автоматическом режиме управлять машиной на скоростях до 60 км/ч. В рулевое колесо интегрирован светодиодный индикатор, который загорается, когда требуется вмешательство водителя. В связке с Drive Pilot работать автоматический парковщик Intelligent Park Pilot - он позволяет водителю покинуть салон перед паркингом, дальше машина запаркуется сама. Затем ее можно вызвать через приложение на смартфоне.

Фото: Пресс-служба Mercedes-Benz.

В салоне новинки может быть до пяти цифровых дисплеев. Диагональ медиасистемы MBUX второго поколения составляет 11,9 дюймов, цифровой приборной панели - 12,3 дюйма. Еще два 11,6-дюймовых дисплея предназначены для задних седоков. В качестве опции предлагается проекционный дисплей с функцией дополненной реальности (он эквивалентен 77-дюймовому монитору). В оснащение S-Class W223 также входит аудиосистема Burmester 4D с 30 динамиками суммарной мощностью 1750 Вт.

Фото: Пресс-служба Mercedes-Benz.

На начальном этапе новый S-Class будет предлагаться в пяти версиях: бензиновые - S450, S500 и S580, дизельные - S350d и S400d. Бензиновые варианты развивают 362, 450 и 469 л.с., дизельные - 282 и 325 л.с. соответственно. Привод у автомобиля традиционно задний или полный, по выбору заказчика. Флагманский вариант Maybach с 6,0-литровым V12 представят в ноябре, в 2021 году дебютируют спортивные версии AMG.

В Германии новый S-Class станет доступным для заказа с середины сентября 2020 г., а к дилерам он начнет поступать в декабре 2020 г. Выход его на рынки США и Китая состоится в феврале 2021 г. В России новинка также ожидается в конце 2020-начале 2021 года.