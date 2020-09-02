Mercedes-Benz представил новый S-Class: в салоне авто пять мониторов

Daimler AG провел презентацию нового поколения флагмана линейки Mercedes-Benz - представительского седана S-Class с заводским кодом W223.
"Эска" сохранила классические пропорции - с длинным капотом, коротким передним свесом и большой колесной базой. Но формообразование кузова по сравнению с уходящей моделью W222 стало "чистым" и минималистичным.
Вопреки слухам, на S-Class все же сохранят "физические" наружные дверные ручки "под естественный хват" - модные выдвижные (как на Tesla или некоторых Land Rover) будут предлагаться как отдельная опция. В зависимости от типа ручек будут различаться и панели дверей - с выштамповками под ладонь и без. Выдвижные ручки не только для стиля - с ними коэффициент аэродинамического сопротивления S-Class равен лишь 0,22 единицы, это рекордно низкий показатель для серийных полноразмерных автомобилей.
В передней части дизайнеры отошли от традиционной 5-угольной решетки радиатора, на новом S-Class она тяготеет к 7 углам, поскольку верхние концы сделали усеченными. Ламели решетки на W223 выполнены трехмерными - тоже непривычное для Мерседесов решение.
Светодиодные фары и фонари имеют тщательно детализированный внутренний дизайн, особенно необычны фонари - в них источники света выглядят повисшими в воздухе кристаллами.
Длина, ширина, высота нового S-Class в наиболее востребованной конфигурации - с удлиненной базой (Long) - составляют 5255, 1954 и 1503 мм соответственно. Колесная база - 3216 мм. Относительно W222 Long машина длиннее на 34 мм, шире на 55 мм и ниже на 12 мм, база увеличена на 55 мм.
S-Class W223 создан на новой платформе MRA II, особенность которой - широкое применение легких материалов - алюминия и углепластика. Благодаря этому снаряженная масса по сравнению с W222 стала меньше на 60 кг, хотя жесткость кузова при этом возросла.
В качестве опции впервые в истории для S-Class предложат функцию подруливания задних колес. Колеса передней и задней осей поворачиваются во взаимопротивоположных направлениях, на невысоких скоростях такое решение обеспечивает огромному автомобилю маневренность малолитражки. Максимальный уровень подруливания - 10 градусов. Относительно предшественника у нового S-Class Long диаметр разворота с такой опцией сокращен на 1,9 м и составляет лишь 10,9 метра (меньше, чем у A-Class).
По умолчанию все S-Class будут оснащать пневмоподвеской Airmatic с непрерывным регулированием силы амортизации ADS Plus. Она адаптирует под текущую дорожную обстановку силу амортизации каждой подвески, таким образом обеспечивается максимальная плавность хода.
Впервые для серийных Mercedes автомобиль будут комплектовать системой автопилота третьего уровня по классификации SAE, он называется Drive Pilot.
Система может в полностью автоматическом режиме управлять машиной на скоростях до 60 км/ч. В рулевое колесо интегрирован светодиодный индикатор, который загорается, когда требуется вмешательство водителя. В связке с Drive Pilot работать автоматический парковщик Intelligent Park Pilot - он позволяет водителю покинуть салон перед паркингом, дальше машина запаркуется сама. Затем ее можно вызвать через приложение на смартфоне.
В салоне новинки может быть до пяти цифровых дисплеев. Диагональ медиасистемы MBUX второго поколения составляет 11,9 дюймов, цифровой приборной панели - 12,3 дюйма. Еще два 11,6-дюймовых дисплея предназначены для задних седоков. В качестве опции предлагается проекционный дисплей с функцией дополненной реальности (он эквивалентен 77-дюймовому монитору). В оснащение S-Class W223 также входит аудиосистема Burmester 4D с 30 динамиками суммарной мощностью 1750 Вт.
На начальном этапе новый S-Class будет предлагаться в пяти версиях: бензиновые - S450, S500 и S580, дизельные - S350d и S400d. Бензиновые варианты развивают 362, 450 и 469 л.с., дизельные - 282 и 325 л.с. соответственно. Привод у автомобиля традиционно задний или полный, по выбору заказчика. Флагманский вариант Maybach с 6,0-литровым V12 представят в ноябре, в 2021 году дебютируют спортивные версии AMG.
В Германии новый S-Class станет доступным для заказа с середины сентября 2020 г., а к дилерам он начнет поступать в декабре 2020 г. Выход его на рынки США и Китая состоится в феврале 2021 г. В России новинка также ожидается в конце 2020-начале 2021 года.