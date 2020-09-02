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02.09.2020 17:24
Рубрика: В мире

МИД РФ прокомментировал заявление об отравлении Навального

Текст: Юрий Чернов

На Смоленской площади сообщили, что российская сторона ждет ответа от Германии на соответствующий запрос Генеральной прокуратуры России по ситуации вокруг Алексея Навального.

В МИД раскритиковали спекуляции в связи с Навальным

"Ждем ответ на запрос Генпрокуратуры по ситуации вокруг Навального", - цитирует источника в российском МИД РИА Новости.

Агентство также уточняет, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что немецкие власти официально не проинформировали Москву о своих выводах про "отравление" Навального. "У России нет таких данных", - заявил Песков.

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