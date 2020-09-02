МИД РФ прокомментировал заявление об отравлении Навального

На Смоленской площади сообщили, что российская сторона ждет ответа от Германии на соответствующий запрос Генеральной прокуратуры России по ситуации вокруг Алексея Навального.

"Ждем ответ на запрос Генпрокуратуры по ситуации вокруг Навального", - цитирует источника в российском МИД РИА Новости.

Агентство также уточняет, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что немецкие власти официально не проинформировали Москву о своих выводах про "отравление" Навального. "У России нет таких данных", - заявил Песков.