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02.09.2020 13:58
Рубрика: В мире

Минск ответит странам Балтии контрсанкциями

Текст: Алексей Чуриков

Глава МИД Беларуси Владимир Макей заявил, что Минск подготовил пакет мер в ответ на санкции со стороны балтийских государств.

Фото: МИД РФ/РИА Новости
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Белорусский министр назвал санкции со стороны стран Балтии абсолютно неприемлемыми. "Когда-то, когда мы встречались, а мы встречались со всеми коллегами (из стран Балтии, - прим. "РГ"), и по телефону обсуждали много раз и текущую ситуацию, и вопросы использования санкционных инструментов в международном сотрудничестве, и мы всегда сходились в том, что санкции - это абсолютно неприемлемый вид, скажем, межгосударственных отношений", - отметил Владимир Макей в ходе совместной с Сергеем Лавровым пресс-конференции по итогам сегодняшних переговоров в Москве.

Он добавил, что Минск уже подготовил и утвердил пакет соответствующих ответных мер. "Хочу сказать, что мы тоже провели межведомственное согласование. И вчера мы подготовили предложения, и они уже утверждены, предложения о введении санкций в отношении соответствующих персоналий из Литвы, Латвии и Эстонии. Будут и другие страны вводить санкции против Беларуси - мы также будем предпринимать соответствующие адекватные решения и давать адекватный ответ", - подчеркнул Владимир Макей.

В мире экс-СССР Беларусь Санкции и антисанкции

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