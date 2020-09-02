Миранчук прилетел в Бергамо, чтобы завершить трансфер в "Аталанту"

Полузащитник сборной России Алексей Миранчук прибыл в Бергамо. Уже в ближайшее время он пройдет медосмотр в "Аталанте" и подпишет с "черно-синими" пятилетний контракт, информирует сайт авторитетного журналиста Джанлуки Ди Марцио.

Теперь уже бывший клуб Миранчука "Локомотив" получит за этот трансфер 14,5 миллиона евро. Что касается зарплаты Алексея в Италии, то в год он будет зарабатывать около 1,8 миллиона евро.

По словам главного тренера "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини, Миранчук призван заменить одного из лидеров бергамасков Йосипа Иличича. Словенцу уже 32 года, кроме того, у него есть определенные ментальные проблемы. К примеру, концовку прошлого сезона он пропустил из-за приступов депрессии. Еще неясно, возобновит ли он карьеру и будет ли играть за "Аталанту".

"Миранчук - это замену Иличичу, хоть он и не дублирует роль Йосипа. Я уже просил подобного футболиста перед стартом прошлого сезона, поскольку мы понимали, что Иличич не сможет выходить на поле в каждой встрече, и у нас не было исполнителя с подобными качествами. Алексей молод и талантлив. Сейчас он травмирован, из-за чего ему придется пропустить несколько недель. Мы не должны ждать от него немедленного результата", - приводит слова Гасперини Sky Sport Italia.