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02.09.2020 06:55
Рубрика: Власть

Мишустин направил 34,3 млрд рублей на пособия детям

Регионы получат дополнительные средства на выплату ежемесячных пособий на детей от трех до семи лет. На эти цели предусмотрено 34,3 миллиарда рублей. Распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин, сообщается на официальном сайте правительства страны.

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В стране увеличилось число детей, родители которых имеют право на пособия. Таковых сегодня уже три миллиона человек. Размер пособия составляет 50% регионального прожиточного минимума на ребенка. Это примерно 5,5 тысяч рублей в месяц в зависимости от региона, уточняет ТАСС. Правительство предусмотрело также допсредства на решение жилищного вопроса сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. На эти цели направят свыше двух миллиардов (2,3 млрд руб).

Напомним, президент России Владимир Путин ранее подписал указ о ежемесячных выплатах на детей в возрасте от трех до семи лет. Перечисления начались с первого июня. Допподдержку получают семьи с низким доходом.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о направлении дополнительных средств на выплаты медикам и социальным работникам. Для них предусмотрено 24 миллиарда рублей.

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