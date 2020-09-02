На западе Зимбабве по неизвестным причинам погибли 22 слона

В Зимбабве число умерших по неизвестным причинам слонов достигло 22. Об этом сообщил министр окружающей среды, климата и туризма Мангалисо Ндлову.

В минувшую пятницу власти Зимбабве начали расследование причин гибели 11 слонов, чьи туши были найдены в одном из парков страны - Пандамасуэ. Изначально предполагалось, что причиной смерти могла быть сибирская язва, пишет РИА Новости, ссылаясь на агентство Синьхуа.

Ученые собрали образцы крови и тканей погибших слонов. При этом сибирская язва в качестве причины смерти уже исключена, как и браконьерство. "В настоящее время нет окончательных результатов, но мы очень обеспокоены тем, что происходит", - заявил министр.

Новость уже вызвала широкий отклик среди защитников животной и широкой публики в странах юга Африки. Есть опасения, что гибель слонов в Зимбабве связана с произошедшим в соседней Ботсване, где власти начали расследование таинственной гибели более 300 слонов. Все мертвые животные были найдены нетронутыми, что позволило исключить браконьерство. Выяснилось также, что сибирская язва и отравление людьми не являются причинами их гибели. Расследование продолжается.