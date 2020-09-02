Власть
02.09.2020 14:54
Текст: Алексей Чуриков

Начальники Генштабов России и Беларуси обсудили подготовку к учениям

Фото: Павел Герасимов/РИА Новости Фото: Павел Герасимов/РИА Новости
Павел Герасимов/РИА Новости

Начальники Генеральных штабов ВС России и Беларуси, Валерий Герасимов и Александр Вольфович, обсудили по телефону вопросы военного сотрудничества между странами. Также, сообщается на сайте минобороны Беларуси, стороны обсудили вопросы подготовки к проведению совместных учений.

Фото: Владимир Аносов/РГ
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"Стороны обсудили текущее состояние двустороннего военного сотрудничества, в том числе подготовку к совместному белорусско-российско-сербскому учению "Славянское братство - 2020", которое пройдет на территории Беларуси, и стратегическому командно-штабному учению "Кавказ - 2020" (пройдет на территории Российской Федерации)", - говорится в сообщении республиканского минобороны.

Ранее стало известно о визите в Москву главы оборонного ведомства Беларуси Виктора Хренина. В ведомстве отметили, что он примет участие в совместном заседании министров обороны государств СНГ, ШОС и государств-членов ОДКБ.

"Участие Министра обороны Республики Беларусь в указанном мероприятии позволит подтвердить приверженность Республики Беларусь взятым на себя обязательствам в рамках международных организаций, а также будет способствовать дальнейшему поэтапному развитию военного сотрудничества с учетом национальных интересов и приоритетов", - подчеркнули в министерстве обороны Беларуси.

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