Названа точная дата премьеры второго сезона сериала "Мандалорец"

В официальном аккаунте франшизы "Звездные войны" в Twitter опубликована дата премьеры второго сезона сериала "Мандалорец" - 30 октября.

Как и в прошлом году, показ состоится эксклюзивно на стриминговой платформе Disney+.

К твиту прикреплен и новый постер, на котором изображен титульный герой в сопровождении "малыша Йоды".

О сюжете продолжения популярного шоу известно немного, но, согласно утечкам, в новых сериях появятся знакомые фанатам персонажи - Боба Фетт и Асока Тано.