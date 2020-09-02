Новости

Братья Руссо хотят снять Криса Эванса в продолжении "Тайлера Рейка" 17:29
Перед смертью Борис Клюев готовился сыграть президента США 16:56
Актера Владимира Андреева похоронили на Троекуровском кладбище 16:46
В Союзе кинематографистов рассказали об уникальном типаже Бориса Клюева 16:41
Netflix купил российский сериал "Эпидемия" и дал ему новое название 16:27

Названа точная дата премьеры второго сезона сериала "Мандалорец"

Новости
    02.09.2020, 17:51
Текст:   Богдан Бобров

В официальном аккаунте франшизы "Звездные войны" в Twitter опубликована дата премьеры второго сезона сериала "Мандалорец" - 30 октября.

Как и в прошлом году, показ состоится эксклюзивно на стриминговой платформе Disney+.

К твиту прикреплен и новый постер, на котором изображен титульный герой в сопровождении "малыша Йоды".

О сюжете продолжения популярного шоу известно немного, но, согласно утечкам, в новых сериях появятся знакомые фанатам персонажи - Боба Фетт и Асока Тано.

Новости

В Гильдии актеров кино вспомнили самые яркие роли Бориса Клюева 16:09
Обнародованы результаты вскрытия тела певицы Валентины Легкоступовой 15:05
Стали известны место и день похорон актера Бориса Клюева 14:38
В России появится русскоязычная версия Netflix 14:30
⧣ США
Фото: kinopoisk.ru
Вышел трейлер мультсериала по "Миру Юрского периода" 14:17
Звезда "Пацанов" снимется в перезапуске "Крика" 13:13
Адам Драйвер снимется в сайфай-триллере создателей "Тихого места" 12:24
⧣ сериалы
Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости
Юрий Лоза отозвался на смерть Бориса Клюева и Ирины Печерниковой 13:02
Создатели "Игры престолов" экранизируют китайскую фантастику на Netflix 10:50
СМИ: 67-летнего Народного артиста РФ Юрия Шлыкова избили грузчики 01.09.2020
⧣ фантастика
Фото: kinopoisk.ru
"Довод" Нолана до премьеры заработал в России 11 миллионов рублей 11:49
Монумент Конфедерации предложили заменить на памятник "Черной пантере" 01.09.2020
Вышел расширенный трейлер финала сериала "Сверхъестественное" 01.09.2020