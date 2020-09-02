Названа точная дата премьеры второго сезона сериала "Мандалорец"

В официальном аккаунте франшизы "Звездные войны" в Twitter опубликована дата премьеры второго сезона сериала "Мандалорец" - 30 октября.
This is the day. New Episodes Streaming Oct. 30 on #DisneyPlus. #TheMandalorian pic.twitter.com/ZlJua6SEP8— Star Wars (@starwars) September 2, 2020
Как и в прошлом году, показ состоится эксклюзивно на стриминговой платформе Disney+.
К твиту прикреплен и новый постер, на котором изображен титульный герой в сопровождении "малыша Йоды".
О сюжете продолжения популярного шоу известно немного, но, согласно утечкам, в новых сериях появятся знакомые фанатам персонажи - Боба Фетт и Асока Тано.