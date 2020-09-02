Неймар заразился коронавирусом

Бразильский нападающий "ПСЖ" Неймар сдал положительный тест на коронавирус.

Как сообщает L'Équipe, тесты на коронавирус трех игроков финалиста Лиги чемпионов французского "ПСЖ" дали положительный результат. По данным издания, третьим футболистом, которого подтвердился диагноз стал бразилец Неймар.

Ранее стало известно о том, что COVID-19 был выявлен у Леандро Паредеса и Анхеля Ди Марии. Эта троица ранее отправилась на отдых на Ибицу, где восстанавливала силы после проигранного "Баварии" финала ЛЧ.

"ПСЖ" в чемпионате Франции пока не играл. Ближайший матч с "Лансом" состоится 10 сентября. Эта встреча была перенесена по просьбе парижан.