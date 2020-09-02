Новый Skoda Enyaq iV: электрический кроссовер с очень скучным салоном

Компания Skoda официально представила электрический кроссовер Enyaq iV, о силовых установках, динамических характеристиках и запасе хода которого чехи рассказали загодя. Тайной оставались внешность, салон и "фишки" из арсенала Simply Clever.

Прообразом новой модели чешской марки является Skoda Vision iV, представленный аж два раза в 2019 году. В отличие от концепта серийная версия не является кросс-купе, но вариант Enyaq iV с покатой линией крыши появится, в 2021 году.

Длина Skoda Enyaq iV составляет 4649 мм, ширина - 1879 мм, высота - 1616 мм, а размер колёсной базы равен 2765 мм. Таким образом, новинка по своим габаритам расположена между Karoq и Kodiaq. Объём багажного отделения "электрички" - 585 литров.

Фото: Пресс-служба Skoda.

Если во внешности можно усмотреть определённую стать и даже агрессию (в случае опциональной панели с нарисованной и подсвеченной решёткой радиатора и 21-дюймовыми дисками), то в салоне - минимализм, с которым, как может показаться некоторым, переборщили, потому что это минимализм, граничащий с бедностью.

Но это не означает, что новинка лишена современных опций: у Skoda Enyaq iV виртуальная приборная панель, правда, весьма крохотная, но это компенсируется проекционным дисплеем на лобовое стекло, в топовых версиях установлена мультимедиа с большим 13-дюймовым тачскрином. В списке также есть система удалённого управления автомобилем и адаптивный круиз-контроль с зачатками автопилота.

Skoda Enyaq iV не стал исключением и тоже получил комплекс умных решений, которые призваны облегчить жизнь владельца: например, в водительской двери спрятан зонт, в багажнике - скребок для льда, в районе передней стойки установлен держатель для парковочных талонов или записки с номером телефона.

Фото: Пресс-служба Skoda.

Enyaq 50 iV - базовая версия с расположенным на задней оси 148-сильным электромотором (220 Нм). Ёмкость аккумулятора - 55 кВт∙ч, чего, согласно сертификации по циклу WLTP, должно хватить на 340 км.

Enyaq 60 iV чуть мощнее: двигатель выдаёт 179 л.с. (310 Нм), а батарея ёмкостью 62 кВт∙ч обеспечивает 390 км без подзарядки.

Топовая модификация из версий с моноприводом - Skoda Enyaq 80 iV. Она является самой дальнобойной - 510 км. Мощность электромотора составляет 204 л.с. (310 Нм), ёмкость аккумулятора - 82 кВт∙ч.

Skoda Enyaq 80x iV - полноприводная двухмоторная версия с суммарной отдачей агрегатов 265 л.с. (425 Нм). "Заряженный" Enyaq RS iV тоже укомплектован парой электродвигателей, которые выдают 306 л.с. (460 Нм). Оба этих варианта электрокроссовера оснащены батареей на 82 кВт∙ч и имеют запас ход примерно 460 км.

Фото: Пресс-служба Skoda.

Skoda Enyaq iV, кроме того, что он самый резвый в линейке - 6.2 секунды с места до "сотни", так он ещё способен на буксировку прицепов массой до 1.4 тонны.

Производство нового Skoda Enyaq iV налажено на главном заводе компании в чешском Млада Болеславе. Модернизация сборочной линии предприятия потребовала инвестиций в размере 32 миллионов евро.

Приём заказов стартовал в некоторых странах Европы, поставки автомобилей клиентам начнутся весной 2021 года. Цена на начальную версию Enyaq iV - 40 400 евро. В следующем году к покупке станет доступна лимитированная версия новинки Founder"s Edition, которую выпустят тиражом 1895 единиц (1895 - год основания компании).