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02.09.2020 11:48
Рубрика: Власть

Памфилова: Присутствие наблюдателей во все дни голосования - вопрос принципа

Текст: Галина Мисливская
Центризбирком заинтересован в том, чтобы наблюдатели присутствовали во все дни и при всех видах голосования. Об этом заявила в среду на заседании комиссии ее председатель Элла Памфилова.
Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

"Мы максимально заинтересованы, чтобы у нас было достаточное количество наблюдателей на все три дня голосования и на все виды голосования​​​. Для нас это вопрос принципа", - сказала она.

Фото: Константин Завражин/РГ
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Памфилова подчеркнула, что выборы должны пройти "честно, прозрачно, открыто, достоверно".

"Поэтому мы прилагаем все необходимые усилия, обращаемся к партиям, которые выставляли своих кандидатов, и к самовыдвиженцам: если у вас есть достаточная поддержка для победы - убедите своих сторонников прийти наблюдателями на выборы, - сказала она. - А мы для этого делаем все возможное, чтобы они получили необходимые знания для работы".

Всем, у кого есть вопросы по организации наблюдения в Единый день голосования 13 сентября, глава ЦИК посоветовала принять участие в презентации обновленной версии "Золотого стандарта наблюдения", который пройдет в Общественной палате РФ 4 сентября. На мероприятии выступит секретарь ЦИК Майя Гришина.

Напомним, в Единый день голосования выборы разного уровня пройдут в 83 субъектах Федерации. В том числе 18 регионов будут выбирать глав исполнительной власти, в 11 субъектах проголосуют за депутатов региональных парламентах, а в 4 округах состоятся дополнительные выборы депутатов Госдумы. Во всех упомянутых регионах голосование будет трехдневным - с 11 по 13 сентября.

Власть Работа власти Внутренняя политика Госфонды и контрольные органы ЦИК Единый день голосования-2020

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