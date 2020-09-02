Пентагон объявил об успешном испытании гиперзвуковых крылатых ракет

В США успешно проведены испытания гиперзвуковых крылатых ракет с воздушно-реактивным двигателем (ВРД). Об этом во вторник сообщило управление перспективных исследовательских программ Министерства обороны США (DARPA).

В заявлении отмечается, что DARPA и ВВС США успешно завершили испытания двух вариантов концепции гиперзвукового оружия с ВРД и готовы приступить к первым испытаниям в свободном полете в течение календарного года, пишет ТАСС. Подчеркивается, что специалисты разрабатывают "критически важные технологии" для создания эффективных гиперзвуковых крылатых ракет воздушного базирования.

Ранее в Пентагоне неоднократно признавали отставание от России и Китая в сфере производства гиперзвукового оружия. В июне президент США Дональд Трамп применил закон военного времени, чтобы реализовать программы по созданию гиперзвукового оружия и космических технологий. Речь идет о законе об оборонном производстве, принятом в 1950 году, когда начался Корейский конфликт.