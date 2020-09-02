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02.09.2020 15:04
Рубрика: Российский автопром

Перекрашенные запчасти для Lada продавали под видом новых

Текст: Константин Руссов
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Служба безопасности Группы ОАТ (входит в структуру КамАЗа) и полиция Самары провели оперативные мероприятия по выявлению и пресечению фактов производства и распространения контрафактных изделий, в ходе которых было ликвидирован цех по производству неоригинальных запчастей.

Фото: скриншот с youtube.com
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По предварительной оценке, сумма контрафакта составила более 4,2 млн рублей.

Как сообщает пресс-служба КамАЗа, в ходе рейда было обнаружено производство контрафактных деталей для автомобилей ВАЗ и Lada: рулевой рейки для переднеприводных моделей, передних тормозных суппортов для "классики" и растяжек нижнего рычага передней подвески.

Отмечается, что помимо изготовления новых запчастей, преступники организовали разбор и реставрацию деталей бывших в употреблении, которые после комплекса условно восстановительных работ устанавливались в "новые" узлы и отправлялись на реализацию.

#Lada