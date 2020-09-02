Представлен обновленный Audi Q2: больше агрессии и меньше топлива

Компания Audi представила обновленный кроссовер Audi Q2, который получил измененную внешность, новые опции и двигатель 1.5 TFSI с функцией отключения части цилиндров, у которого на первых порах не будет никакой альтернативы.

Кроссовер получил новую головную оптику, решётку радиатора с более крупными элементами, образующих её рисунок, бампер с увеличенными вставками по бокам. У обновлённого Q2 изменённый задний бампер и пересмотренная архитектура фонарей. В палитре цветов появилось пять новых вариантов, в числе которых яблочно-зелёный и серый с полосками на боковинах автомобиля.

В салоне изменений мало. Можно отметить усложнившийся узор круглых дефлекторов воздуховодов и пересмотренный дизайн селектора трансмиссии. Из списка материалов убрана алькантара, её заменили на микрофибру Dinamica.

Фото: Пресс-служба Audi.

Audi Q2 по-прежнему будет доступен с виртуальной панелью приборов диагональю 12.3 дюйма, комплексом MMI plus c тачскрином 8.3 дюйма, проекционным дисплеем, аудиосистемой премиум-класса Bang & Olufsen с 14 динамиками, адаптивным круиз-контролем и широким спектром ассистентов безопасности.

В базовой комплектации кроссовер оснащён светодиодными фарами, матричная технология предлагается в качестве опционального решения. Фонари можно выбрать с динамическим указателем поворота или же без него.

Фото: Пресс-служба Audi.

В продажу Audi Q2 нового модельного года поступит с модернизированным двигателем 1.5 TFSI мощностью 150 л.с., который научился при малых нагрузках отключать второй и третий цилиндры. Средний расход топлива - 5.1-5.4 литра на 100 км пробега.

В стандартной комплектации мотор сагрегатирован с 6-ступенчатой "механикой", также в пару можно заказать 7-скоростной "робот" S tronic. Позднее на рынок выйдут версии с другими бензиновыми и дизельными двигателями и системой полного привода.

В Германии продажи обновлённого Audi Q2 начнутся в сентябре 2020 года. Примерная цена - около 25 тысяч евро. В России кроссовер не представлен.