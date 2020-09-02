Рассекречен салон нового пикапа Nissan

Новый Nissan Navara представят этой осенью. Автомобиль снова будет един в двух лицах - как Frontier для рынка Северной Америки и Navara для остального мира.

Если экстерьер нового пикапа, во всю колесящего по дорогам среднего запада США в виде прототипов до сих пор удается скрывать, то интерьер больше не тайна.

Радикальным переменам на новой машине он не подвергся, общая архитектура не изменилась: приборы за рулем, рычаг КПП на горизонтальной панели между сиденьями, сервисный блок ровно на том же месте в центре консоли. Даже дефлекторы обдува по-прежнему ориентированы вертикально и на прежних местах. Отличие в иных формах: новый интерьер - как прежнее жилье после косметического ремонта.

Настроение в новом интерьере менее легкомысленное, более формальное, в нем больше деталей. Верхняя часть консоли теперь отделана экокожей с вынесенной на вид контрастной прострочкой.

Центральное место на консоли отведено под дисплей мультимедиа, достаточно большой, но без фанатизма. У его основания - пульт с настоящими физическими клавишами, ниже - столь же настоящий физический пульт климатической системы - никаких новомодных сенсорных панелей. Приборы в щитке - аналоговые. "Старая школа", вполне добрая.

Что касается механики, новый Navara, вернее североамериканский Frontier, получит самый мощный двигатель на рынке - 310-сильную бензиновую "шестерку" 3,8 л. Добавят ли мощности дизельному мотору Navara, станет ясно позднее. Российский рынок Navara покинул в 2015 году.