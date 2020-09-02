Разработчики: "Новичок" не был применен при отравлении Навального

Оппозиционер Алексей Навальный не мог быть отравлен "Новичком". В этом уверен один из разработчиков этого отравляющего вещества Владимир Углев.

"Применение таких боевых отравляющих фосфорорганических веществ, как зарин, зоман и "Новичок" (А-234) можно исключить из списка примененных веществ, так как из-за высокого давления паров при температуре более +20 градусов Цельсия и высокой ингаляционной токсичности, кроме Навального, поражения в той или иной форме получили бы все окружающие его люди", - цитирует ученого "Интерфакс".

В свою очередь РИА Новости приводит слова доктора химических наук Леонида Ринка, также принимавшего участие в разработке яда "Новичок". "Если бы было применено это отравляющее вещество, то у блогера были бы судороги. Более того использование "Новичка" убило бы Навального, а не привело бы к коме", - заявил специалист информагентству.

Ранее сообщалось, что следователи МВД проводят доследственную проверку по факту отравления оппозиционера.