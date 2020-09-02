Нужны ли Садовому кольцу выделенные полосы для общественного транспорта? Это активно обсуждают пользователи социальных сетей. Вопрос разделил горожан на два лагеря.

Как ранее писала "РГ", выделенки для автобусов появятся на Садовом, если на это дадут согласие местные жители. По мнению заммэра Москвы Максима Ликсутова, решение должно быть взвешенным. Разные в соцсетях были запущены опросы, вызвавшие ожесточенные дискуссии. Судя по результатам, с небольшим перевесом выигрывают поклонники общественного транспорта. Они пишут, что выделенка на кольцо просится давно, ибо автомобилисты автобусы не жалуют: часто подрезают, не дают проехать, из-за чего путь от пункта А до пункта Б теряет смысл и отнимает уйму времени. Кто-то считает, что выделенки не нужны вовсе, так как увеличатся и без того немалые пробки.

Многие горожане, по мнению специалиста в области стратегического управления городом и территориального развития архитектурной компании "Простор" Анны Носовой, воспринимают Садовое кольцо как главное пространство для личных автомобилей. Но это не так. Выделенка, уверена она, сделает общественный транспорт доступнее, а дорогу - безопаснее. Спецполосы, по словам Носовой, могли бы служить и велосипедистам, которых все больше.

"Нет задачи, чтобы на Садовом кольце было постоянное и непрерывное движение, так как нет таких людей, которые в течение дня только и ездили бы по кольцу кругами, - говорит профессор МАДИ Михаил Якимов. - Однако сейчас можно наблюдать вредные попытки организовать непрерывное и скоростное движение по кругу. И это касается не только Садового кольца". По его словам, нужно превращать магистрали, в том числе Садовое кольцо, в улицы с полосой для общественного транспорта и разрешенными маневрами на прилегающих перекрестках. В этом случае, уверен Якимов, комфортнее и быстрее будут передвигаться и автомобилисты, и пассажиры автобусов. "Не за счет увеличения общей скорости движения по кругу, а за счет сокращения времени и пути", - подчеркивает эксперт.

Полосы появятся, если на это согласятся жители

Сделать дружелюбнее к общественному транспорту Садовое кольцо общественники предлагают не первый год. Звучат разные идеи. Из недавнего - вернуть на кольцо трамваи.