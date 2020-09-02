Как ранее писала "РГ", выделенки для автобусов появятся на Садовом, если на это дадут согласие местные жители. По мнению заммэра Москвы Максима Ликсутова, решение должно быть взвешенным. Разные в соцсетях были запущены опросы, вызвавшие ожесточенные дискуссии. Судя по результатам, с небольшим перевесом выигрывают поклонники общественного транспорта. Они пишут, что выделенка на кольцо просится давно, ибо автомобилисты автобусы не жалуют: часто подрезают, не дают проехать, из-за чего путь от пункта А до пункта Б теряет смысл и отнимает уйму времени. Кто-то считает, что выделенки не нужны вовсе, так как увеличатся и без того немалые пробки.
Многие горожане, по мнению специалиста в области стратегического управления городом и территориального развития архитектурной компании "Простор" Анны Носовой, воспринимают Садовое кольцо как главное пространство для личных автомобилей. Но это не так. Выделенка, уверена она, сделает общественный транспорт доступнее, а дорогу - безопаснее. Спецполосы, по словам Носовой, могли бы служить и велосипедистам, которых все больше.
"Нет задачи, чтобы на Садовом кольце было постоянное и непрерывное движение, так как нет таких людей, которые в течение дня только и ездили бы по кольцу кругами, - говорит профессор МАДИ Михаил Якимов. - Однако сейчас можно наблюдать вредные попытки организовать непрерывное и скоростное движение по кругу. И это касается не только Садового кольца". По его словам, нужно превращать магистрали, в том числе Садовое кольцо, в улицы с полосой для общественного транспорта и разрешенными маневрами на прилегающих перекрестках. В этом случае, уверен Якимов, комфортнее и быстрее будут передвигаться и автомобилисты, и пассажиры автобусов. "Не за счет увеличения общей скорости движения по кругу, а за счет сокращения времени и пути", - подчеркивает эксперт.
Сделать дружелюбнее к общественному транспорту Садовое кольцо общественники предлагают не первый год. Звучат разные идеи. Из недавнего - вернуть на кольцо трамваи.